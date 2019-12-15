Команда Тутберидзе дала жесткий ответ Тарасовой и Плющенко

Решение Алины Загитовой приостановить карьеру вызвало немало комментариев со стороны известных тренеров, бывших и действующих фигуристов, а также болельщиков. Тренеры, входящие в группу Этери Тутберидзе обратились ко всем в Instagram.

Поводом для этого послужили многочисленные интервью и комментарии. Тренеры призвали уважать решение и труд "величайшей спортсменки" и всего тренерского штаба, приведшего Загитову и других спортсменов к высоким результатам.

Также они дали ответ прославленному тренеру Татьяне Тарасовой, которая часто критиковала Загитову.

"Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы", - ответили представители штаба Тутберидзе.

Досталось и олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, которого представители тренерского штаба Тутберидзе даже обвинили в попытке купить готовых спортсменов.

Стоит добавить, что к этому обращению поставили лайки со своих официальных аккаунтов Тутберидзе и Загитова.