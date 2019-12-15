Косачев объяснил, что стоит за требованиями компартии Японии вернуть Курилы

Москве не следует реагировать на заявления японских оппозиционеров по вопросу Курильских островов, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал вести обсуждение территориального вопроса с Россией, заявив права на все Курильские острова.

"Нужно понимать, что этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии", - заявил Косачев RT. По его словам, это скорее элемент внутренней политики, чем внешней. На радикализации позиции по островам японские коммунисты просто пытаются заработать дополнительные очки, считает он.

Косачев подчеркнул, что Россия исходит из официальной позиции Токио.

В сентябре этого года на полях Восточного экономического форума Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Тогда Японский премьер подтвердил намерение продвигать процесс с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны.