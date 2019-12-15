Лариса Долина споет колыбельную в новом мультфильме про Умку

Недавно было объявлено, что киностудия "Союзмультфильм" сделает продолжение - третью часть - культового советского мультфильма про медвежонка Умку. Причем, приурочит его к 50-летию после выхода первого мультфильма режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря в 1969 году.

И вот, не откладывая в долгий ящик, представили современный вариант новой-старой сказки. Автором сценария новой серии стала Мария Богданова, режиссером - Александр Воробьев, художником-постановщиком - Петр Захаров, продюсерами - Лика Бланк, Борис Машковцев, Юлия Осетинская, исполнительными продюсерами - Вадим Долгих и Дарья Сперанская. Умку в третьей части озвучила актриса Лариса Брохман, а знаменитую "Колыбельную медведицы" исполнила народная артистка Лариса Долина. Композитор - Иван Урюпин. "В первой части медвежонок познает мир, во второй - взрослеет и отправляется в странствие, в третьей - возвращается домой. Это - классическая модель трилогии: онтология, инициация и возвращение", - говорится в релизе студии "Союзмультфильм".

"Эта история началась 50 лет назад, в далеком 1969 году. Второй мультфильм "Умка ищет друга" вышел в 1970-м, но тогда мы увидели только, как герой улетает на поиски друга, - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. - Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И вот теперь мы наконец узнаем, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища. И, конечно, в финале прозвучит песня - добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это будет замечательный подарок российским зрителям на Новый год".

Проект поддержало Министерство культуры РФ.