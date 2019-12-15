Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище

Прощание и похороны Михаила Ненашева, бывшего министра печати СССР и экс-главного редактора "Советской России", состоятся 17 декабря в 10:00 на Троекуровском кладбище.

Ненашев умер в возрасте 90 лет. Свою последний юбилей он встретил 10 ноября. Несмотря на преклонный возраст, Ненашев до последних дней активно занимался подготовкой журналистских кадров, вопросами теории и практики журналистики, издательского дела в современных условиях, участвовал в различных отраслевых мероприятиях.

В советское время Ненашев возглавлял редакцию газеты "Советская Россия", Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию, Государственный комитет СССР по печати, Министерство печати и информации СССР. После - возглавлял государственное издательство "Русская книга", заведовал кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Московского государственного университета печати имени Ивана Фёдорова.