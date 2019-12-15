Определены правила отбора и трансляции телеканалов на "22-й кнопке"

У граждан останется возможность узнавать городские новости из привычного источника. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила отбора и трансляции муниципальных телеканалов на "22 кнопке", рассказали "РГ" в аппарате правительства. Эти каналы не только обязательны для распространения всеми операторами кабельного вещания в стране, но и должны транслироваться бесплатно.

Первые конкурсы по отбору претендентов на "22 кнопку" должны пройти в феврале 2020 года. Вещание начнется весной, сообщил "РГ" замглавы минкомсвязи Алексей Волин. "Опросы показывают, что местные новости интересны почти 80% жителей страны, поэтому для граждан это крайне значимый проект", - подчеркнул он.

"Закон о 22-й кнопке" (поправки в законы "О средствах массовой информации" и "О связи") был подписан президентом Владимиром Путиным и вступил в силу в июне 2019 года. Он обязывает операторов кабельного телевидения бесплатно размещать в своих сетях на 22-й позиции городские телеканалы, чтобы зрители могли смотреть местные новости. Аналогичное требование действует в отношении обязательных региональных каналов. За ними закреплена "21 кнопка".

Это значит, что при настройке телевизора этот телеканал идет сразу после 20 федеральных, входящих в цифровые мультиплексы.

Отбором обязательных общедоступных муниципальных каналов будет заниматься Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию при Роскомнадзоре.

Претенденты на "22-ю кнопку" обязаны соответствовать нескольким требованиям: 75% их эфира должно отводиться под национальную продукцию и не менее 20% - под программы, рассказывающие о городских событиях. Такие телеканалы должны появиться в 180 городах. "По аналогии с отбором на "21-ю кнопку" мы видим, что за год можно провести около 70-90 конкурсов. Так что работы года на два у нас хватит", - уточнил Алексей Волин.

Городские каналы важны для телезрителей. Они рассказывают о том, о чем не всегда можно узнать из новостных выпусков и программ федеральных каналов. Но без поддержки выжить муниципальному телевидению непросто, поэтому возможность закрепиться на "22-й кнопке" для городских телеканалов значима. "Часто крупные федеральные операторы их не замечали и вообще не учитывали их интересы. Мы пару лет пытались убедить крупных федеральных игроков не жлобиться и пойти навстречу популярным муниципальным каналам. Но нас не услышали. Не захотели добровольно - теперь будет по закону", - отметил Волин.

Первые конкурсы по отбору телеканалов для "22-й кнопки" стартуют в феврале

Поправки, подписанные президентом, подразумевают, что в каждом городе будет вещать свой муниципальный телеканал, но не у всех операторов чисто технически есть возможность выполнить это требование. Сеть может быть организована таким образом, что покрывает сразу большую территорию, в результате чего "22-е кнопки" в разных городах могут "конфликтовать" между собой.

Чтобы устранить проблему, требуется доработка сетей, а это расходы, которые операторам теоретически должен кто-то компенсировать.

В правилах трансляции (есть в распоряжении "РГ") об этом сказано следующее: если у операторов кабельного ТВ нет технической возможности распространять контент телеканала только в пределах территории конкретного муниципалитета, он обязан доставлять сигнал через другие "кнопки" и параллельно может обсуждать с вещателями "размер экономически обоснованных расходов на модернизацию своей сети", чтобы обеспечить возможность трансляции на 22-й позиции.

180 городов определены для отбора обязательных общедоступных городских каналов

Ранее операторам кабельного ТВ предлагали разрешить не транслировать обязательный муниципальный телеканал, если у них нет технической возможности делать это на территории муниципалитета, а владелец канала отказался компенсировать оператору затраты на доработку сети. Но вещатели заявили, что это противоречит самой идее закона о "22-й кнопке", где говорится, что городские каналы должны распространяться бесплатно. В результате от первоначальной идеи отказались.

"Как операторы будут модернизировать свои сети, они решат сами. Мы в текущие вопросы их операционной деятельности не вмешиваемся", - пояснил "РГ" Алексей Волин.

Возможность запроса компенсации расходов на модернизацию сети у телеканалов правилами действительно предусмотрена. Но конкурсный отбор планируется начать с наиболее населенных городов и там, где уже есть технические возможности для появления обязательного муниципального телеканала в местных кабельных сетях, то есть конфликт "22-ых кнопок" отсутствует. Так что вопрос компенсации неактуален, резюмировал замминистра.