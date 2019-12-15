Песков: Путин и Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов

Президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пока не удается достичь согласия по целому ряду вопросов. Об этом в программе "Большая игра" на Первом канале заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил о встрече Владимира Путина и его украинского коллеги на саммите "нормандской четверки".

- Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию. Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что не так коротко, - цитирует ТАСС слова Пескова.

В минувший понедельник в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". После этого мероприятия Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первую двустороннюю встречу. Отвечая на вопрос, как проходят переговоры, Владимир Путин сказал журналистам: "Хорошо, по-деловому!".