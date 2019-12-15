Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на слова в свой адрес со стороны команды тренера Этери Тутберидзе, обвинявшей его в попытках переманить их учеников.

В российском фигурном катании полным ходом идут выяснения отношений между тренерами, которые спровоцировал временный уход из спорта Алины Загитовой. В субботу члены команды тренера Этери Тутберидзе в Instagram довольно жестко высказались в адрес Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко, в воскресенье олимпийский чемпион дал ответ.

По словам Плющенко, он не понимает, зачем вся эта история была вынесена в массы подобным образом. И дал свой ответ на обвинения в попытках переманить чужих воспитанников.

"Уж поверьте, если подойти к этому вопросу серьезно, то у меня бы уже давно была своя "Плющенко-тим" с большими зарплатами и контрактами", - написал фигурист в своем Instagram.

Также Плющенко заявил, что удивлен хамской реакцией на свой комментарий о приостановке карьеры Загитовой.

"Для вашего, как вы написали, "тренерского штаба", конечно, это потеря. Полагаю, что вы расстроены, и это тоже объяснимо - и с человеческой точки зрения, и с профессиональной, и, если хотите, с деловой. Понимаю, что Алина для вас, как спортивного менеджера (вы же не настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую составляющую ставит С Дудаков?), приносила ощутимый доход", - написал Плющенко.

Бывший фигурист Максим Траньковв соцсетях выразил сожаление, что фигурное катание превратилось в подобное выяснение отношений.

"Околофутбол отдыхает", - сказал он.