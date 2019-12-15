По делу Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, заказавшая убийство мужа

Следственный комитет РФ объявил о задержании еще одного фигуранта громкого уголовного дела членов преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым. Точнее - фигурантки - задержана дама, экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, Швецова примерно в августе 2012 года во время личной встречи в Москве с руководителем преступного сообщества Гагиевым сделала "заказ" на убийство бывшего мужа ее сестры - Александра Леонова. Заказ объяснила просто - неприязненными отношениями, сложившихся на почве развода Леонова с ее сестрой.

Спустя ровно месяц, 12 сентября 2012 года Александр Леонов, на тот момент следователь Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК, был убит бандитами этой преступной группировки в Москве.

Сейчас следствие готовит документы для суда об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. В результате 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания участниками сообщества убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие простые и не простые граждане.

На этот момент 24 члена преступной организации приговорены к большим срокам лишения свободы, в том числе пожизненному. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом. Еще семеро объявлены в международный розыск. И семь человек, членов банды убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов в период с 2010 года по 2014 год.

Сам Аслан Гагиев экстрадирован 20 июня 2018 в Россию из Австрии и заключен под стражу. В настоящее время он знакомится с материалами своего уголовного дела.