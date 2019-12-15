В Костроме собрали необычный вездеход

В костромских лесах испытали вездеход-амфибию с автоматической трансмиссией. Ходовые качества внедорожника на тест-драйве оценила корреспондент "Российской газеты".

Вездеход не только легко преодолевает препятствия, но и плавает, и проходит через любое болото. Фото: Анна Скудаева

Местом испытания снегоболотохода BigBo, созданного для езды по непроходимым ухабам и топям, стали леса и болота вблизи поселка Караваево Костромской области. Двухтонная машина с гигантскими полутораметровыми колесами внешне напоминает одновременно и танк, и трактор. Она с легкостью преодолевает овраг, перепрыгивает через бордюр и заезжает на автостоянку. Следом, загрузив в салон путешественников, машина почти бесшумно отправляется в путь. За 20 секунд колеса наполнились воздухом, и, словно на большой подушке, амфибия пересекла поле, широкий залив и лесной бурелом. Ее скорость достигала 60 километров в час.

Построить "с нуля" мощный отечественный вездеход решила молодая костромская компания под руководством предпринимателя Андрея Смирнова. По его словам, "вездеходов делают много и разных, но эта особенная модель. Подобных ей нет в принципе".

Недавно внедорожник прошел испытания в Ханты-Мансийском автономном округе. Заказчиками стали представители компании связи, которым предстояло проложить оптоволокно в непроходимой тайге.

Вездеход с легкостью преодолевает овраг, перепрыгивает через бордюр и заезжает на автостоянку

- По их расчетам, для того, чтобы пройти участок трассы в 450 километров на старой технике, у них ушел бы весь сезон. Когда мы прошли дистанцию за рекордные 20 дней, нас готовы были на руках носить, - не без гордости вспоминает испытатель Виктор Гаврилов.

Новый вездеход - полностью отечественная разработка. Заморский в нем лишь двигатель, но и его планируют заменить на отечественный. Представить свое детище широкой публике авторы стартапа решились только сейчас, когда вездеход прошел сертификацию в Ростехнадзоре и стал серийной машиной, которую можно продавать. И первые три модели своих владельцев уже нашли.