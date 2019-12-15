Крупа вросла в кожу. В Омске родители истязали ребенка стоянием на гречке

В Омске будут судить женщину и ее мужа, которые истязали восьмилетнего мальчика, заставляя его становиться коленями на гречку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ по региону Ларису Болдинову.

О преступлении матери и отчима стало известно в мае, когда ребенок смог сбежать к соседу. Мужчину вызвал "скорую", так как у ребенка были травмированы колени, гречневая крупа практически вросла в кожу. Врачам пришлось удалить ее хирургическим путем.

В данный момент отчим пострадавшего мальчика отправлен под арест, его мать - под подписку о невыезде. В органах опеки Омской области рассказали, что ребенок находится вместе с матерью, решение об изъятии его из семьи пока не принималось.

Следствие установило, что ребенка наказывали стоянием на гречке регулярно и за малейшие провинности. Например, если он поздно вернулся из школы или с улицы. Отчим заставлял мальчика стоять на коленях и ночами, для контроля он записывал наказание на камеру.

Мужчине вменяется истязание несовершеннолетнего и причинение вреда здоровью, а матери мальчика - неисполнение родительских обязанностей.