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15.12.2019 20:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

С места в Тулун

Новый глава Приангарья первым делом отправился в зону ЧС
Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
Игорь Кобзев, в минувшую пятницу представленный жителям Иркутской области в новом качестве временно исполняющего обязанности губернатора, начал знакомство с регионом. Выходные он провел в Тулунском и Нижнеудинском районах, чтобы оценить масштаб предстоящей работы по ликвидации последствий наводнения.
Игорь Кобзев: Главная сейчас задача - четкое взаимодействие и работа с населением в ежедневном режиме. Фото: Пресс-служба губернатора Иркутской области / ТАСС Игорь Кобзев: Главная сейчас задача - четкое взаимодействие и работа с населением в ежедневном режиме. Фото: Пресс-служба губернатора Иркутской области / ТАСС
Игорь Кобзев: Главная сейчас задача - четкое взаимодействие и работа с населением в ежедневном режиме. Фото: Пресс-служба губернатора Иркутской области / ТАСС

Новый глава региона также рассказал о первоочередных задачах, которые он намерен решить.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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- Главное - повышение уровня и качества жизни людей. Эта задача поставлена главой государства, и это приоритет не только для меня, но и для всей нашей команды. Четкое взаимодействие и работа с населением в ежедневном режиме, мониторинг ситуации и проявление инициативы. Я буду контролировать эту работу в повседневном режиме.

Он сообщил также, что смена руководителя региона не означает полную смену правительства и его отставку и пообещал, что уже к 20 декабря "кадровые решения будут приняты". В поездке в Тулунский и Нижнеудинский районы Игоря Кобзева сопровождали сложившие полномочия первый замгубернатора - председатель правительства Руслан Болотов, министр строительства и дорожного хозяйства Светлана Свиркина, министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, с первых дней трагедии работавшие в зоне ЧС, а также глава регионального исполкома ОНФ Елена Зубун.

Что для Игоря Кобзева главное - люди, стало ясно с его первых шагов по затопленной земле. Оглядев стройплощадку и выслушав доклад о сдаче к марту 2020 года трех двухэтажных домов и строительстве еще десяти пятиэтажек рядом, он задал короткий вопрос: "А инфраструктура?"

Да, трагедия была, и наша задача - сделать все, чтобы люди как можно скорее вернулись к нормальной жизни

Из инфраструктуры пока только новая школа, которую строит "Роснефть", - занятия в ней должны начаться 1 сентября 2020 года. По словам мэра Тулуна, Юрия Кариха, эта школа должна стать "центром притяжения" не только для детей, но и для взрослых. Дальше визит пошел и вовсе не по плану: сначала врио губернатора свернул в детское отделение Тулунской ЦРБ, где побеседовал с пациентами и врачами, а потом заехал в школу N 6 и оценил проведенный после паводка капремонт.

Фото: Официальный портал правительства Иркутской области
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Большую часть времени Игорь Кобзев общался с местными жителями, внимательно выслушивая каждого, кто спешил рассказать ему о наболевшем.

- Среди них были и наши подопечные, - рассказала глава регионального исполкома ОНФ Елена Зубун. - Одна из них - 93-летняя Галина Андреевна Лобанова, которой из-за ошибки в документах было отказано в выделении средств на капремонт. Глава региона обещал взять ситуацию под личный контроль, а еще дал поручение приобрести для бабушки слуховой аппарат и помочь с проверкой зрения. И такое отношение - к каждому.

При этом выводы, сделанные новым главой региона, оптимистичны: по его словам, к августу 2020 года территории могут быть полностью восстановлены.

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