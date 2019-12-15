Петербурженку, едва не выбросившую из окна дочь, передали психиатрам

Жительница Петербурга, которая накануне пыталась выбросить из окна пятого этажа свою двухлетнюю дочь, госпитализировала в психиатрическую клинику, сообщает пресс-служба регионального СК.

Сейчас Следственный комитет Петербурга начал проверку всех обстоятельств этой истории. В частности, устанавливается, какой диагноз у женщины, давно ли она ведет себя столько агрессивно по отношению к детям и выясняется, знали ли об этой ситуации сотрудники органов опеки и попечительства. Их действиям следователи собираются дать юридическую оценку.

Напомним, 14 декабря участковый Наиль Исламаов отправился на вызов к дому по улице Караевской. Туда же прибыла бригада спасателей. Соседи сообщили, что жительница пятого этажа ведет себя неадекватно. Когда сотрудник полиции оказался на адресе, он увидел, что женщина вытащила из окна двухлетнюю девочку и кричит, что "хочет сделать из нее ангела". Спасатели, готовясь к худшему сценарию, растянули батут, а Исламов бросился в квартиру.

Участковый смог предотвратить трагедию: он вырвал у матери малышку, девочка оказалась спасена. Также в квартире находился 12-летний мальчик. Детей отправили в больницу.