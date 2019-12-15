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15.12.2019 14:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крымский мост подсветили цветами российского триколора

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Завершен монтаж подсветки Крымского моста по всей его длине. Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой. Подсветка будет включена в день открытия железнодорожного сообщения по транспортному переходу через Керченский пролив. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Фото: Дмитрий Горностаев/ РИА Новости
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Иллюминацией будут охвачены обе части моста - и его автомобильная и железнодорожная составляющие. Для этого специалистам пришлось смонтировать свыше 19 километров кабелей, разместив более 2000 светильников на 18 видах различных кронштейнов. Подсветка будет украшать не только самые большие арочные конструкции перехода, но и примыкающие к ним части. Минувшей ночью полностью смонтированная система освещения была включена в тестовом режиме не всем 19-километровом протяжении Крымского моста.

Первым по Крымскому мосту проедет состав "Таврия" Санкт-Петербург - Севастополь. Он отправится из Северной столицы в 14 часов 23 декабря. А 24 декабря в 23 часа 45 минут начнет первый рейс поезд в Симферополь из Москвы.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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