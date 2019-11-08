Начались продажи билетов на поезда в Крым

В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно. Приобрести билеты через сервис компании-перевозчика стало возможно в восемь часов утра по московскому времени, когда открылись кассы.

Билеты продаются как на первые поезда дальнего следования из Санкт-Петербурга и Москвы, так и из Симферополя и Севастополя. Гендиректор компании перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов отмечает, что приобрести их можно на сайте перевозчика с использованием банковских карт платежной системы "Мир", что очень важно для находящегося под санкциями полуострова. Правда, пока сайт оператора грузится с большим трудом из-за большого интереса к крымским поездам. Но как заверил Ганов, после завершения необходимых технических работ сервис будет работать быстро и корректно.

Как сообщил "РГ" заместитель начальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Михаил Куликов, уже в восемь часов утра на вокзале Симферополя, как только открылись кассы, были куплены первые четыре билета.

- На железнодорожном вокзале Симферополя работают две кассы, плюс еще одна на улице Толстого, - рассказал Куликов. - Также одна касса работает на вокзале Севастополя. Крымская железная дорога полностью готова к старту реализации билетов. Пока перевозчик установил глубину продаж до шестого января, в дальнейшем билеты будут продаваться с горизонтом 60 суток.

Напомним, первый состав "Таврия" отправится с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14 часов по московскому времени, впервые пройдет по Крымскому мосту 25 декабря и прибудет в Севастополь в 9 часов 25 минут. За первые полтора часа после старта продаж на него куплено несколько билетов, и сейчас в плацкарте есть в наличии меньше 300 мест, а в купе осталось всего 17.

Двухэтажный поезд "Таврия" из Москвы отправится 24 декабря с Казанского вокзала в 23 часа 45 минут, пересечет Керченский пролив 26 декабря и прибудет в Симферополь в 8 часов 50 минут. Билеты на него также начали приобретаться, в частности, куплено несколько билетов в вагон СВ. В купе в наличии 719 мест.

Цены в купе в поезде Москва - Симферополь начинаются от 2966 рублей, Санкт-Петербург-Севастополь - от 3650 в плацкарте.