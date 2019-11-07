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07.11.2019 18:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поезд Петербург - Севастополь возродит исторический маршрут

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Поезд №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь с запуском в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста возродит исторический беспересадочный маршрут между двумя городами-героями. Историю этого поезда дальнего следования напомнил инфоцентр "Крымский мост".
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Первый в истории поезд, который пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, тронется с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14 часов по московскому времени. 2741 километра до Севастополя он преодолеет за 43,5 часа.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

Как уточнили в инфоцентре, первый беспересадочный рейс из города на Неве в Севастополь был почти 125 лет назад. Но тогда дорога занимала целых трое суток. Спустя пять лет на маршрут вышел курьерский поезд. Он ходил по летнему расписанию и находился в пути чуть более двух суток.

После Октябрьской революции сообщение между двумя городами возобновилось, и к лету 1927 года поезд на полуостров ходил ежедневно. В 1930-е состав курсировал в основном летом, вплоть до июня 1941 года. Первый послевоенный поезд из Ленинграда прибыл в Севастополь в 1950 году.

26 мая 1959 года началась история легендарной "семерки" - поезда №7, что ходил из Ленинграда (Санкт-Петербурга) в Севастополь и обратно 55 лет подряд круглый год. За это время он перевез более 15 миллионов пассажиров. Скорый фирменный считался одним из главных символов Октябрьской железной дороги.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершится в конце декабря. Сейчас на стройплощадке идет установка устройств сигнализации, централизации и блокировки для управления поездами. Продолжается тестирование архитектурной подсветки на фарватерном участке: в конце года арки и опоры под ними украсят цвета российского флага. Синхронно с мостом строятся и заработают таманский и керченский подходы. Это двухпутные дороги длиной 40 и 18 километров соответственно.

Напомним, ранее компания-перевозчик сообщила о старте 8 ноября продаж билетов на поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту.

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