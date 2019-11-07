Поезд Петербург - Севастополь возродит исторический маршрут

Поезд №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь с запуском в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста возродит исторический беспересадочный маршрут между двумя городами-героями. Историю этого поезда дальнего следования напомнил инфоцентр "Крымский мост".

Первый в истории поезд, который пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, тронется с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14 часов по московскому времени. 2741 километра до Севастополя он преодолеет за 43,5 часа.

Как уточнили в инфоцентре, первый беспересадочный рейс из города на Неве в Севастополь был почти 125 лет назад. Но тогда дорога занимала целых трое суток. Спустя пять лет на маршрут вышел курьерский поезд. Он ходил по летнему расписанию и находился в пути чуть более двух суток.

После Октябрьской революции сообщение между двумя городами возобновилось, и к лету 1927 года поезд на полуостров ходил ежедневно. В 1930-е состав курсировал в основном летом, вплоть до июня 1941 года. Первый послевоенный поезд из Ленинграда прибыл в Севастополь в 1950 году.

26 мая 1959 года началась история легендарной "семерки" - поезда №7, что ходил из Ленинграда (Санкт-Петербурга) в Севастополь и обратно 55 лет подряд круглый год. За это время он перевез более 15 миллионов пассажиров. Скорый фирменный считался одним из главных символов Октябрьской железной дороги.

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершится в конце декабря. Сейчас на стройплощадке идет установка устройств сигнализации, централизации и блокировки для управления поездами. Продолжается тестирование архитектурной подсветки на фарватерном участке: в конце года арки и опоры под ними украсят цвета российского флага. Синхронно с мостом строятся и заработают таманский и керченский подходы. Это двухпутные дороги длиной 40 и 18 километров соответственно.

Напомним, ранее компания-перевозчик сообщила о старте 8 ноября продаж билетов на поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту.