Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Затонувшую сегодня в Севастополе подводную лодку "Святой Георгий" ("Горьковский Комсомолец") отбуксировали из плавдока. Видео буксировки опубликовал в соцсетях местный житель Юрий Югансон.

Подлодку оттащили от плавдока рейдовые буксиры Черноморского флота. Сейчас она находится посередине Южной бухты.

Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б. Субмарина и плавдок не эксплуатировались более 10 лет, планировалась их утилизация.

Как сообщили "РГ" на Черноморском флоте, подлодка и док будут отбуксированы к месту утилизации.

Справка "РГ"

Плавдок ПД-16 грузоподъемностью 5000 тонн находился на балансе 91-го судоремонтного завода Черноморского флота. Он был спущен на воду в Николаеве в 1939 году, введен в строй в июле 1941-го. С 1945 года находился у причала 69 Южной бухты Севастополя. "Горковский Комсомолец" является последним представителем модернизированного проекта дизель-электрических подводных лодок 641Б. Построена в 1982 году. В 1991 году лодка прибыла в Южную бухту на капитальный ремонт, который растянулся на десятилетия. В 2005 ее поставили в док ПД-16. Планировалось полностью модернизировать субмарину. Однако работы не были завершены, к 2010 году финансирование прекратилось, лодку было решено списать. В 2016 году объявлен конкурс на ее утилизацию.