Затонувший в Севастополе плавдок и подлодку отбуксируют для утилизации

Затонувшие в ночь на воскресенье списанные плавучий док ПД-16 и подводная лодка Б-380 готовятся к буксировке для их дальнейшей утилизации. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

- Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации, - сообщили в пресс-службе флота.

Построенный в 1938 - 1941 годах плавучий док принимал активное участие в ремонте кораблей в годы Великой Отечественной войны. В общей сложности на нем было отремонтировано около 3000 судов различного класса, от подлодок и эсминцев до крейсеров. В Севастополь док переместили после окончания войны, где он получил постоянную прописку у 69 причала в Южной бухте. Там судно и затонуло.

Подводная лодка находилась в доке с 1992 года. Она стала последним подводным кораблем проекта 641Б "Сом". Прослужив в боевом строю около 10 лет, она стала на ремонт. Однако развал Советского Союза отразился на судьбе корабля. Простояв 25 лет в доке, он не подлежит восстановлению.