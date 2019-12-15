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15.12.2019 19:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вокруг затонувшего в Севастополе плавдока выставили заграждение

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе оградили место разлива топлива с затонувшего сегодня в Южной бухте плавучего дока Черноморского флота. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье. У причала в Южной бухте затонул плавучий док ПД-16 вместе с простоявшей в нем 14 лет подводной лодкой Б-380 ("Горьковский Комсомолец"). Субмарина осталась на плаву, но опрокинулась на левый борт. Ее отбуксировали к противоположному берегу бухты. В настоящее время подлодка остается в таком же положении у военных причалов на Корабельной стороне Севастополя.

- Работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены, - сообщил Михаил Развожаев. - Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет.

Фото: facebook.com/uuganson
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Глава города отметил, что корпус лодки уже завтра планируют отправить на утилизацию. Сейчас он пришвартован к причальной стенке.

Кроме этого, будет поднят со дна и утилизирован плавдок.

- Мероприятия по утилизации проведут ускоренными темпами, - добавил Развожаев.

По его словам, военные слаженно выполнили работы по устранению последствий ЧП.

В пресс-службе правительства Севастополя уточнили, что боновые заграждения были выставлены на случай, если произойдет разлив нефтепродуктов, но пока он не зафиксирован.

Справка "РГ"

Плавдок ПД-16 грузоподъемностью 5000 тонн находится на балансе 91-го судоремонтного завода Черноморского флота. Он настоящий ветеран севастопольского судоремонта. Спущен на воду в Николаеве в 1939 году, а в июле 1941 года заступил на службу в Севастополе. С тех пор вернул в строй тысячи кораблей, подводных лодок и судов. В ноябре 1941 года, при эвакуации ПД-16 и судоремонтников в Поти, с борта плавдока был сбит немецкий бомбардировщик Heinkel 111 - это уникальный случай в военной истории. В 1945 году вернулся в Севастополь, стоял у 69-го причала Южной бухты, где и затонул.

"Горковский Комсомолец" является последним представителем модернизированного проекта торпедных дизель-электрических подводных лодок 641Б. Три лодки этой серии стали музейными экспонатами в Гамбурге, Москве и Тольятти. Субмарина построена в 1982 году. В 1991 году лодка прибыла в Южную бухту на капитальный ремонт, в 2005 ее поставили в док ПД-16. Планировалось полностью модернизировать субмарину. Со стартом работ ей предложили присвоить новое имя - "Святой Георгий". Однако работы не были завершены, к 2010 году финансирование прекратилось, лодку было решено списать. В 2016 году объявлен конкурс на ее утилизацию.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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