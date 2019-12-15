Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил реабилитацию

Малыш Ваня Фокин из Магнитогорска, о котором узнала и за которого переживала вся страна после взрыва многоэтажки на проспекте Карла Маркса, прошел очередной курс реабилитации в челябинской областной больнице, в эти выходные он уже в родительском доме и встретит в нем Новый год.

Мама мальчика сообщила ТАСС, что Ваня научился самостоятельно ходить, преимущественно его здоровье восстановлено. Мама мальчика Ольга Фокина не нарадуется, глядя на физически активного, любознательного сына. А ведь в первое время после трагедии медики не гарантировали, что удастся сохранить и оживить отмороженную ножку 10-месячного ребенка.

Напомним, что после обрушения 48 квартир магнитогорского дома Ваня оказался в кроватке среди завалов. Около полутора суток находился в груде каменных обломков, невероятным образом выжив в жестокий мороз. После обнаружения Вани спасателями его тотчас доставили спецбортом в столичную клинику. Помимо сильного обморожения у него были переломы, закрытая черепно-мозговая травма.

Хирурги, позволительно сказать, совершили чудо. Малыш постепенно пошел на поправку. Реабилитация продолжится, но опасений за здоровье Вани уже нет. Этой зимой ему исполнится два года.