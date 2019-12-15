Российский боец UFC Ян бросил вызов чемпиону Генри Сехудо

Победивший нокаутом американца Юрайя Фэйбера на турнире UFC в Лас-Вегасе россиянин Петр Ян вызвал на поединок чемпиона организации Генри Сехудо, назвав его клоуном.

В ночь на воскресенье российский боец ММА Петр Ян одержал шестую подряд победу в UFC, красивым ударом ногой нокаутировав американца Юрайя Фэйбера в третьем раунде. После поединка россиянин поздравил маму с днем рождения, а также бросил вызов чемпиону UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо.

"Я хочу драться за титул с Сехудо. Где этот клоун?" - цитирует россиянина Sport24.

Также россиянин поделился впечатлениями от боя против Фэйбера.

"Очень рад, что победил. Как получился такой хай-кик? Ну это стандартная моя работа на выходе из клинча", - сказал одержавший шестую подряд победу в UFC россиянин.

Любопытно, что вызванный Яном на бой Сехудо совсем недавно предлагал провести межнгендерный бой против чемпионки UFC Валентины Шевченко, однако глава организации Дана Уайт не поддержал идею бойца. В настоящее время Сехудо восстанавливается после операции на плече и сможет вернуться в октагон не раньше марта 2020 года.