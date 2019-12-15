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Рубрика: В мире

С 15 декабря США восстановят санкции против ядерного объекта в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo/Alex Brandon Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo/Alex Brandon
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Соединенные Штаты восстанавливают с 15 декабря односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо, по которому были достигнуты одни из ключевых договоренностей в рамках ядерной сделки. Причиной возврата рестрикций стало возобновление Ираном обогащения урана.

Фото: iStock
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Этот завод, расположенный под землей, уже долгое время вызывает обеспокоенность у Запада. Снять тревогу удалось благодаря договоренностям по Совместному всеобъемлющему плану действий, в рамках которого иранцы пошли на уступки и согласились перепрофилировать центр. Российская компания "Росатом" стала главным игроком в реализации этой части договоренностей, согласившись на проект модификации двух каскадов газовых центрифуг, пишет РИА Новости.

Напомним, о возвращении санкций еще 18 ноября заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, для Ирана "допустимое количество обогащенного урана должно равняться нулю". В свою очередь, Тегеран объявил о сворачивании ранее добровольно взятых на себя обязательств в рамках ядерной сделки и начал подачу газа на центрифуги на объекте в Фордо. Позднее представители иранских властей заявили о способности выйти на обогащение урана в Фордо до уровня в 20 процентов.

По данным ТАСС, в Госдепе пока не стали комментировать, затронет ли восстановление санкций Россию.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана Санкции и антисанкции

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