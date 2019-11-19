США восстановят санкции в отношении иранского ядерного объекта в Фордо

Соединенные Штаты отменяют исключения из санкций, действовавшие для ядерного объекта в Фордо в Иране. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, отметив, что решение вступает в силу с 15 декабря этого года.

Вашингтон считает, что для Ирана "допустимое количество обогащенного урана должно равняться нулю", - подчеркнул Помпео. Данное решение было принято в ответ заявление Тегерана о начале работ по обогащению урана в Фордо, пишет РИА Новости.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил о начале реализации нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе с запуска центрифуг на объекте в Фордо. Он связал этот шаг, запланированный на шестое ноября, с годовщиной объявления администрацией США максимального давления на Тегеран. При этом иранцы дали участникам соглашения еще два месяца на то, чтобы вернуться к соглашению по ядерной сделке.

Госдеп США осудил это решение Ирана, отметив, что Тегеран движется "в неверном направлении". В Вашингтоне пообещали, что продолжат проводить политику максимального давления в отношении исламской республики до тех пор, пока она не прекратит свое "дестабилизирующее поведение".

Напомним, в 2015 году Тегеран и еще несколько стран подписали Совместный всеобъемлющий план действий, в рамках которого Иран должен был модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов, отказавшись от обогащения урана. Реконструкция исключила бы возможность использования объекта в Фордо в военных целях. Но в прошлом году Соединенные Штаты объявили о выходе из ядерной сделки, а затем ввели новые санкции в отношении Ирана.