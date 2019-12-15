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Рубрика: В мире

Сенатор Грэм спрогнозировал скорое прекращение процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп и сенатор Линдси Грэм. Фото: AP Photo/Patrick Semansky Президент США Дональд Трамп и сенатор Линдси Грэм. Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп и сенатор Линдси Грэм. Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Республиканцы в верхней палате конгресса США рассчитывают в скорейшие сроки положить конец начатой демократами процедуре импичмента президента Дональда Трампа. Об этом в субботу заявил председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в интервью телекомпании CNN.

Фото: EPA/OLIVER CONTRERAS
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По словам сенатора, процедура импичмента перейдет в Сенат и там быстро умрет. "Лично я сделаю все возможное, чтобы это произошло быстро", - цитирует Грэма ТАСС. Действия демократов в Палате представителей сенатор называл нонсенсом. Он подчеркнул, что если кому-то не нравится президент Трамп, то можно проголосовать против него менее, чем через год. "Если его не подвергнут импичменту, то это не будет означать, что политик действует безнаказанно", - добавил сенатор.

Грэм также выразил уверенность, что у главы Белого дома были веские основания просить Киев довести до конца расследование в отношении газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Напомним, в сентябре Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

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