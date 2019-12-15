СМИ: На следующей неделе США объявят о сокращении контингента в Афганистане

Администрация США намерена на следующей неделе официально объявить о сокращении численности американских войск в Афганистане примерно на четыре тысячи человек - до 8-9 тысяч военных.

Такую информацию в субботу распространила телекомпания NBC, ссылаясь сразу на три информированных источника из числа бывших и действующих должностных лиц США. При этом не уточняется, когда именно начнется вывод войск из Афганистана. Известно, что данный процесс будет осуществляться поэтапно в течение нескольких месяцев за счет приостановки смены военнослужащих на ротационной основе, пишет ТАСС.

Ранее шеф Пентагона Марк Эспер во время визита в Кабул в конце октября заявил, что Вашингтон может сократить численность своего контингента в Афганистане до 8,6 тысячи военнослужащих. Сейчас же на территории исламской республики находятся около 14 тысяч американских военных. Часть из них участвует в полевых операциях против террористов.

Военная операция в Афганистане продолжается с 2001 года. В 2010-2013 годах, численность западных военнослужащих в этой стране превышала 150 тысяч человек. Основные силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.