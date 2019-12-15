Страны Боливарианского альянса обозначили основные проблемы Латинской Америки

Новости

На Сахалине напали на сотрудников "скорой помощи" 09:18
Российский боец UFC Ян бросил вызов чемпиону Генри Сехудо 09:02
Видео: завтракающий крокодил перекрыл дорогу в ЮАР 09:00
Кучеров получил травму в матче против команды Овечкина 08:52
По делу Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, заказавшая убийство мужа 08:31
Кардиолог рассказал, что он делает каждую неделю для здоровья сердца 08:09
Российский боец Ян нокаутировал американца ударом в голову на турнире UFC 08:06
В Польше выступили против конфронтации Запада и России 07:53
Ритейлеры: Россияне начали покупать более дорогие смартфоны 06:46
В Южной Корее подвели итоги страшной аварии на автомагистрали 06:32
На Дальнем Востоке произошло три землетрясения за сутки 06:30
Вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 06:19
В Приморье при столкновении автобуса и иномарки погибли два человека 06:13
В США сообщили о разработке "способной преодолеть" ПВО России ракете 06:01
Трамп заявил о наступательном характере космических сил США 05:36
На космодроме Восточный начинается монтаж стартового стола для ракеты "Ангара" 04:56
Власти Венесуэлы сообщили о подготовке терактов оппозицией 04:36
Сенатор Грэм спрогнозировал скорое прекращение процедуры импичмента 03:59
В России выявлен новый канал утечки персональных данных 03:26
СМИ: На следующей неделе США объявят о сокращении контингента в Афганистане 02:44
Каррера начал карьеру в АЕКе с победы 02:01
С 15 декабря США восстановят санкции против ядерного объекта в Иране 01:42
Умер один из лучших хоккеистов в истории Беларуси Владимир Цыплаков 01:34
Москва может обновить 133-летний рекорд тепла 00:56
Во Владикавказе экс-прокурор задержана за заказное убийство следователя 00:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
15.12.2019 07:12
Рубрика: В мире

Страны Боливарианского альянса обозначили основные проблемы Латинской Америки

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
В Гаване завершился 17-й саммит Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), который собрал в кубинской столице представителей девяти стран-членов объединения, основанного ровно 15 лет назад. Нынешняя встреча прошла под знаком серьезнейших политических потрясений, накрывших регион в этом году. Именно о нестабильности в Латинской Америке преимущественно и шла речь в итоговом заявлении участников саммита. В АЛБА вспомнили, например, недавний государственный переворот в Боливии, но больше обсудили до боли знакомые лидерам стран-членов Альянса вещи - непрекращающееся внешнее давление на законные власти Никарагуа, правительство Венесуэлы и руководство Кубы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Кубы Мигель Диас-Канель во время саммита Боливарианского альянса, 14 декабря 2019 г. Фото: AP Photo/Desmond Boylan Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Кубы Мигель Диас-Канель во время саммита Боливарианского альянса, 14 декабря 2019 г. Фото: AP Photo/Desmond Boylan
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Кубы Мигель Диас-Канель во время саммита Боливарианского альянса, 14 декабря 2019 г. Фото: AP Photo/Desmond Boylan

Собственно, лидеры этих стран, собравшиеся вместе накануне в Гаване - Даниэль Ортега, Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель - и задали тон состоявшемуся обсуждению. Учитывая их идеологическую близость и схожие взгляды на происходящие в Латинской Америке процессы, итоговое заявление участников АЛБА выглядело само собой разумеющимся. Так, члены Боливарианского альянса возложили ответственность в возросшей региональной нестабильности на США.

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos
Власти Венесуэлы сообщили о подготовке терактов оппозицией

"Мы осуждаем агрессивную и захватническую политику США, которая при пособничестве национальных олигархий и частных СМИ, помноженная на последствия бесчеловечных неолиберальных экспериментов, является одной из фундаментальных причин опасной дестабилизации региона", - говорится в опубликованной на сайте МИД Кубы итоговой декларации саммита. Далее же в документе приводятся конкретные примеры той самой дестабилизации - это и свержение боливийского президента Эво Моралеса, и попытки покончить с правительством Николаса Мадуро, а также спровоцировать массовые беспорядки в Никарагуа и, разумеется, усиление блокады против Кубы.

Страны-члены АЛБА считают опасным сам факт прихода к власти неолиберальных правительств в Латинской Америке как одну из причин ухудшения социально-экономической ситуации в этих странах.

"Мы отмечаем, что приход к власти неолиберальных правительств привел в этих странах к сокращению социально ориентированных программ, вызвал рост уровня бедности, увеличил социальное расслоение и стал причиной маргинализации широких слоев общества", - отмечается в принятом по итогам саммита документе. Кроме того, вспомнили и том, что многие из правых правительств тесно связаны с крупными транснациональными корпорациями и зачастую действуют в их интересах.

Фото: iStock
США обновили свой черный список по Кубе

Впрочем, в большей степени саммит АЛБА, состоявшийся спустя 15 лет со дня основания, стал ответом тем скептикам, которые на протяжении последнего времени наперебой говорят о "смерти Альянса". И пусть конкретных механизмов борьбы с непростой геополитической ситуацией в Латамерике участники встречи не представили, они вновь подтвердили, что чем больше США пытаются диктовать свои условия целому континенту к югу от своих границ, тем больше это приводит к объединению "левых" правительств региона.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире Южная Америка Венесуэла В мире Южная Америка Боливия В мире Северная и Центральная Америка Никарагуа

Главное сегодня

В Польше выступили против конфронтации Запада и России
В России выявлен новый канал утечки персональных данных
Трамп заявил о наступательном характере космических сил США
Ритейлеры: Россияне начали покупать более дорогие смартфоны
Минфин закроет возможность обналичить замороженные пенсии