Страны Боливарианского альянса обозначили основные проблемы Латинской Америки

В Гаване завершился 17-й саммит Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), который собрал в кубинской столице представителей девяти стран-членов объединения, основанного ровно 15 лет назад. Нынешняя встреча прошла под знаком серьезнейших политических потрясений, накрывших регион в этом году. Именно о нестабильности в Латинской Америке преимущественно и шла речь в итоговом заявлении участников саммита. В АЛБА вспомнили, например, недавний государственный переворот в Боливии, но больше обсудили до боли знакомые лидерам стран-членов Альянса вещи - непрекращающееся внешнее давление на законные власти Никарагуа, правительство Венесуэлы и руководство Кубы.

Собственно, лидеры этих стран, собравшиеся вместе накануне в Гаване - Даниэль Ортега, Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель - и задали тон состоявшемуся обсуждению. Учитывая их идеологическую близость и схожие взгляды на происходящие в Латинской Америке процессы, итоговое заявление участников АЛБА выглядело само собой разумеющимся. Так, члены Боливарианского альянса возложили ответственность в возросшей региональной нестабильности на США.

"Мы осуждаем агрессивную и захватническую политику США, которая при пособничестве национальных олигархий и частных СМИ, помноженная на последствия бесчеловечных неолиберальных экспериментов, является одной из фундаментальных причин опасной дестабилизации региона", - говорится в опубликованной на сайте МИД Кубы итоговой декларации саммита. Далее же в документе приводятся конкретные примеры той самой дестабилизации - это и свержение боливийского президента Эво Моралеса, и попытки покончить с правительством Николаса Мадуро, а также спровоцировать массовые беспорядки в Никарагуа и, разумеется, усиление блокады против Кубы.

Страны-члены АЛБА считают опасным сам факт прихода к власти неолиберальных правительств в Латинской Америке как одну из причин ухудшения социально-экономической ситуации в этих странах.

"Мы отмечаем, что приход к власти неолиберальных правительств привел в этих странах к сокращению социально ориентированных программ, вызвал рост уровня бедности, увеличил социальное расслоение и стал причиной маргинализации широких слоев общества", - отмечается в принятом по итогам саммита документе. Кроме того, вспомнили и том, что многие из правых правительств тесно связаны с крупными транснациональными корпорациями и зачастую действуют в их интересах.

Впрочем, в большей степени саммит АЛБА, состоявшийся спустя 15 лет со дня основания, стал ответом тем скептикам, которые на протяжении последнего времени наперебой говорят о "смерти Альянса". И пусть конкретных механизмов борьбы с непростой геополитической ситуацией в Латамерике участники встречи не представили, они вновь подтвердили, что чем больше США пытаются диктовать свои условия целому континенту к югу от своих границ, тем больше это приводит к объединению "левых" правительств региона.