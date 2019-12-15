Ушел из жизни патриарх отечественной журналистики Михаил Ненашев

На 91-м году жизни скончался журналист, публицист и государственный деятель Михаил Ненашев. Как сообщили "Российской газете" родственники, Михаил Федорович умер в ночь на воскресенье.

10 ноября патриарху отечественной журналистики исполнилось 90 лет. Несмотря на преклонный возраст, он до последних дней активно занимался подготовкой журналистских кадров, вопросами теории и практики журналистики, издательского дела в современных условиях, участвовал в различных отраслевых мероприятиях.

Михаил Ненашев был главным редактором легендарной "Советской России" конца 70-х - середины 80-х. После он руководил Госкомитетом по телевидению и радиовещанию СССР, был министром печати и членом ЦК КПСС.

Это видео было снято к юбилею Михаила Федоровича Ненашева, который отмечался 10 ноября этого года