Усман нокаутировал Ковинтона в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 245, в рамках которого состоялись сразу три чемпионских боя. Также свой поединок провел и россиянин Петр Ян, выигравший красивым нокаутом у американца Юрайя Фэйбера.

В главном поединке вечера встречались чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и претендент на титул Колби Ковингтон. Встреча двух американцев завершилась победой чемпиона нокаутом в пятом раунде. Однако, начиная с третьего раунда, Ковингтон продолжал поединок со сломанной челюстью. Эта победа стала для Усмана 16-й в карьере при одном поражении.

Чемпионка в легчайшем весе Аманда Нуньес из Бразилии проводила поединок против голландки Жермейн Де Рандами. У обладательницы пояса возникли проблемы лишь во втором раунде, все оставшиеся она выиграла. Де Рандами попыталась в заключительной части поединка провести удушающий прием, но ей это не удалось. Все трое судей отдали победу Нуньес - 49-44, 49-46, 49-45.

Представитель Австралии Александр Волкановски в поединке за титул чемпиона в полулегком весе встречался с Максом Холлоуэем. Соперники выдали напряженный бой, но чуть предпочтительнее выглядел австралиец. В итоге судьи отдали ему победу. Двое поставили - 48-47, а третий рефери явно видел что-то другое и присудил Волкановски победу во всех пяти раундах.