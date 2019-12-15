В США сообщили о разработке "способной преодолеть" ПВО России ракете

Американский генерал Джон Рафферт выступил с заявлением, что новая ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля" якобы "способна преодолеть" российскую систему противовоздушной обороны.

Эта ракета сейчас разрабатывается корпорацией Lockheed Martin для ВВС и ВМС США. Она должна заменить тактическую ракетную систему ATACMS, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Breaking Defense. Отмечается, что по своим размерам PrSM меньше предшественницы, что позволит разместить в установках большее число зарядов.

Испытания новой ракеты состоялись 10 декабря на полигоне в штате Нью-Мексико. По словам генерала, она пролетела около 240 километров и поразила все цели. Предполагается, что PrSM поступит на вооружение армии США в 2023 году.

Ранее Пентагон сообщил о прошедших в Калифорнии испытаниях неядерной баллистической ракеты наземного типа, запрещенной Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, в августе 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД. В России уверены, что США сделали это, чтобы провести испытания новых ракет, разработанных и созданных за время действия запрета.