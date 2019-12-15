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15.12.2019 09:00
Рубрика: Видео

Видео: завтракающий крокодил перекрыл дорогу в ЮАР

Текст: Вадим Давыденко

Никого не удивишь теперь роликами, на которых дорогу автомобилям перегораживают то домашние козы или коровы, то совершенно дикие африканские буйволы или слишком уж общительные российские медведи. Такое видео есть у каждого второго автотуриста. "15 минут пришлось ждать, пока стадо пройдет и освободит дорогу", - так обычно завершают они свой комментарий к ролику.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Автор этого видео ждал целый час. Терпеливо сидел в машине, чтобы дать спокойно позавтракать молодому крокодилу в одном из притоков Лимпопо (кстати, ударение здесь ставится на второй слог, а не как у Чуковского). Разлившаяся река чуть подтопила дорогу к лагерю Мопани в знаменитом парке Крюгера, и тут-то, на мелководье, крокодил и устроил засаду на сомов.

К исходу часа ожидания зубастый хищник таки изловчился и поймал некрупную рыбину. После этого он вальяжно удалился на глубоководье, чтобы в тишине и покое переваривать съеденное, а движение на дороге восстановилось в обычном режиме.

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#видео #авто