Видео: завтракающий крокодил перекрыл дорогу в ЮАР

Никого не удивишь теперь роликами, на которых дорогу автомобилям перегораживают то домашние козы или коровы, то совершенно дикие африканские буйволы или слишком уж общительные российские медведи. Такое видео есть у каждого второго автотуриста. "15 минут пришлось ждать, пока стадо пройдет и освободит дорогу", - так обычно завершают они свой комментарий к ролику.

Автор этого видео ждал целый час. Терпеливо сидел в машине, чтобы дать спокойно позавтракать молодому крокодилу в одном из притоков Лимпопо (кстати, ударение здесь ставится на второй слог, а не как у Чуковского). Разлившаяся река чуть подтопила дорогу к лагерю Мопани в знаменитом парке Крюгера, и тут-то, на мелководье, крокодил и устроил засаду на сомов.

К исходу часа ожидания зубастый хищник таки изловчился и поймал некрупную рыбину. После этого он вальяжно удалился на глубоководье, чтобы в тишине и покое переваривать съеденное, а движение на дороге восстановилось в обычном режиме.