Игнорирование России после выхода Британии из Евросоюза становится, в первую очередь, невыгодным для самих британцев. Если прежде Альбион имел возможность влиять на мировые дела через участие в структурах Евросоюза, то теперь ему придется отстраивать внешнеполитические связи самостоятельно, в том числе, отношения с Москвой. По мнению председателя международного комитета Совета Федерации РФ Константина Косачева, "русский вопрос" стал одним из показателей того, удастся ли государству играть более значимую роль на международной арене. В качестве примера Косачев привел Францию, чей лидер начал самостоятельный диалог с Москвой и "о Франции сразу заговорили".

Надо сказать, что Борис Джонсон в отличие от французского президента Эмманюэля Макрона находится в более выигрышном положении, поскольку после фактически предрешенного выхода из состава Евросоюза, ему не придется сверять каждый шаг с генеральной линией Брюсселя.

Газета "Фигаро" не случайно привела выдержку из официального коммюнике Кремля, где процитировало заявление Путина о том, что "развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Британии, и всего европейского континента". Очевидно, в Елисейском дворце, чье мнение часто выражает "Фигаро", также убеждены: "кооперация" между Макроном с Джонсоном на московском направлении возможна не только гипотетически.

Убедительная победа Консервативной партии - прежде всего, успех самого британского премьера, рискнувшего своим политическим будущим и будущим брекзита. Джонсон пошел на досрочные парламентские выборы в ситуации, когда многие соцопросы говорили о том, что как минимум половина населения Альбиона выступает против выхода страны из Евросоюза. Противники Джонсона в ходе предвыборной кампании проводили бурные акции протеста, которые должны были создать впечатление, что сторонники брекзита оказались в явном меньшинстве. Но итоги голосования продемонстрировали обратное: уличная активность британской оппозиции не была тождественной полученному на выборах результату. Консервативная партия однозначно и бескомпромиссно выступавшая за расставание с единой Европой выиграла с большим перевесом, тогда как ее противники, менявшие мнение в зависимости от сиюминутной конъюктуры, потерпели жесточайшее поражение. И тут же нашли "козла отпущения" - лидера лейбористов Джереми Корбина. По мнению немецкой "Дойче велле", он персонально виноват в том, что лейбористская партия представляет собой груду обломков и находится на пути к забвению.

Теперь в Германии признают, что изменить ничего нельзя. Ситуация напоминает 1987 год , когда после разгромной победы консерваторов их лидер Маргарет Тэтчер, элегантно помахивая думской сумочкой, впервые произнесла, обращаясь к Европейскому союзу: "Верните нам наши деньги".

Канцлер Германии Ангела Меркель, узнав об итогах британских выборов, немедленно заявила: выход Лондона станет стимулом для других стран Евросоюза, чтобы те "принимали решения более уверенно". Но не трудно заметить, что многие в ЕС озабочены появлением у своих границ экономически сильного конкурента. И, как считают эксперты, будут мешать Лондону реально стать таковым для единой Европы.

О том, как в Брюсселе станут препятствовать восстановлению британского суверенитета, публично не говорят, но недвусмысленные намеки делают. Во-первых, Европа использует в своих интересах недовольство итогами парламентских выборов в Шотландии и Ирландии, где существенно укрепили позиции националисты. Первый министр Шотландии и лидер национальной партии Никола Стерджен объявила, что потребует проведения нового референдума о независимости региона, чтобы тот смог вернуться в Евросоюз, но уже в качестве самостоятельного государства. Такие же настроения царят в Северной Ирландии, где националисты получили 9 из 17 кресел, выделенных в парламенте Соединенного королевства Белфасту. Там также не прочь объединиться с оставшейся в составе Евросоюза Ирландией.

Во-вторых, в Европе опасаются, что, будучи свободной от европейских правил, Британия экономически переиграет бывших партнеров, предоставив субсидии для своего бизнеса, отказавшись от госрегулирования на рынке труда и мер по борьбе с изменениями климата. Словом, сбросит с себя обременительные в финансовом отношении общеевропейские обязательства. Так что, по мнению аналитиков, в оставшееся до 31 января 2020 года время, когда Альбиону предстоит покинуть Евросоюз, в Брюсселе потребуют от Лондона дополнительных гарантий, что тот и впредь сохранит приверженность курсу единой Европы по ключевым экономическим вопросам. В противном случае, "брюсселькая команда" ультимативно откажется от сделки с Джонсоном, что дополнительно обострит ситуацию внутри Британии. Рассчитывать на снисхождение и понимание со стороны Евросоюза Лондону не приходится. Как, впрочем, не приходится Джонсону всерьез надеяться на помощь со стороны США: президент Трамп хотя и обещал британцам супервыгодную сделку, опыт торговых переговоров, которые до сих пор вел Белый дом, говорит о том, что выгодной она окажется, прежде всего, для самих Соединенных штатов.

Добившись брезита и покинув Евросоюз, команде Джонсона придется многое в экономике и внешней политике выстраивать с чистого листа. Такой подход, в том числе, возможен и в отношениях с Россией, если, конечно, в Британии не возобладают разрушительные стереотипы по поводу диалога с Кремлем. Не знаю, насколько ожидания добрых отношений между нашими странами уместны в случае консерваторов прокомментировал поствыборную ситуацию на Альбионе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Тем не менее он подчеркнул, что хочет в отношениях с Британией надеяться на лучшее.