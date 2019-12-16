Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Компания Opel возобновила продажи машин в России.

В автосалонах официальных дилеров марки уже доступны для покупки первые автомобили немецкого автопроизводителя - кроссовер Opel Grandland X и микроавтобус Opel Zafira Life.

Приобрести эти машины можно у дилеров Opel в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе. Изначально партнерами Opel станут 11 дилерских компаний в 8 городах России, сообщает российский офис марки.

По словам генерального директора Opel Майкл Лошеллера, компания будет постоянно увеличивать свое присутствие в стране в ближайшие годы, в том числе, расширяя ассортимент предлагаемой продукции.

Городской кроссовер Opel Grandland X предлагается российским покупателям в трех вариантах комплектации (Enjoy, Innovation, Cosmo) в оснащении турбированным 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и 6-скоростной АКПП. В базовой комплектации кроссовер оборудован электростеклоподъемниками, задними датчиками парковки, светодиодными фарами, мультимедийной системой, имеет также металлическую защиту картера и пакет зимних опций. Цена на Opel Grandland X в стартовой версии Enjoy начинается от 1 799 000 рублей. Топовый кроссовер с эксклюзивной отделкой, с системой кругового обзора, с системой автоматического маневрирования на парковке обойдется в 2 199 000 рублей.

Микроавтобусы Opel Zafira Life, которые выпускает завод в Калуге, предлагается в продаже в комплектации Innovation с двумя вариантами длины кузова (M и L) по цене от 2 549 900 и 2 599 900 рублей соответственно и в комплектации Cosmo с длинным кузовом по цене от 2 999 900 рублей. Базовая версия модели получила бортовой компьютер, 2-зонный климат-контроль, передние сидения с подогревом и электрорегулировками, дополнительный обогреватель двигателя, а также систему помощи при старте на подъеме, систему мониторинга слепых зон и другое оборудование. На российском рынке все Opel Zafira Life представлены в оснащении 2,0-литровым дизельным мотором на 150 л.с. и с 6-скоростной автоматической КПП.

Во второй половине 2020 года на российском рынке начнутся продажи грузового фургона Opel Vivaro.