Рекордсмен по числу матчей Единой лиги ВТБ в качестве главного тренера Евгений Пашутин, недавно во второй раз за карьеру назначенный рулевым краснодарского "Локомотива-Кубани", провел с командой первый матч в нашем интернациональном турнире после своего возвращения. Железнодорожники на своей площадке взяли верх над пермской "Пармой" - 83:75.

Напомним, что дебют с "Локо" в этом сезоне для Пашутина пришелся на важную домашнюю встречу Еврокубка против сербского "Партизана - 83:76. И вот сейчас в Единой лиге новая победа почти что с таким же результатом, разница лишь в одном набранном очке у соперников.

Хотя начинался матч для "Локо" трудно - 10:22 на девятой минуте. Но уже во второй четверти благодаря точным двум штрафным в исполнении Алана Уильямса хозяева счет сравняли. На табло зажглись четыре тройки - 33:33. Но только в заключительной десятиминутке решилась судьба противостояния. Усилиями все того же Уильямса и метко выстрелившего из-за дуги Джонни О Брайанта южане оторвались на приличное расстояние "плюс 11" и довели игру до победы. Эти двое и стали лучшими бомбардирами в составе краснодарцев - 18 и 22 очка соответственно.

- "Парма" опасная команда с множеством приличных ребят, игрой в последних матчах они доказали, что могут действовать уверенно. Мы разобрали соперника, но не смогли хорошо начать матч. Однако сила нашей команды в том, что мы объединились и показали характер, - сказал Пашутин. - В нужные моменты действовали жестко против снайперов соперника, и стало все получаться в защите. В нападении пошла игра, когда стали двигать быстрее мяч, доводить его до Уильямса, а в затем и до О Брайанта на периметре. Показали умное нападение.

Кубанцы вышли на баланс побед и поражений 6-4, ворвались в квартет сильнейших. Пашутин провел свой 229-й матч в Единой лиге, и по этому показателю он значительно опережает преследователей, по 183 игры у наставника ЦСКА Димитриса Итудиса и временно не занятого Василия Карасева.

Результаты остальных матчей: "Автодор" (Саратов) - "Нижний Новгород" - 92:90, ЦСКА - "Астана" (Казахстан) - 104:91, "Химки" - "Калев" (Эстония) - 118:81. В турнире лидируют: "Химки" - 11 побед - 0 поражений, ЦСКА - 8-3, "Енисей" (Красноярск) - 5-3, "Локомотив-Кубань" - 6-4, УНИКС (Казань) - 6-4.