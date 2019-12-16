Борис Джонсон завершил формирование костяка нового кабинета

После победы на досрочных парламентских выборах глава британских консерваторов Борис Джонсон почти сформировал костяк своего кабинета министров, с которым ему предстоит в следующем году осуществить Brexit, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SkyNews.

В понедельник 16 декабря были назначены еще двое важных члена правительства: Стивен Харт - на пост министра по делам Уэльса, а Ники Морган была переназначена на пост министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта.

Таким образом, главе кабинета останется заполнить последние две вакантные должности заместителей министров, а следующие серьезные кадровые решения предстоят уже в феврале, после того, как произойдет назначенный на 31 января выход Великобритании из Евросоюза.