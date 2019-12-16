Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко восхитился Крымским мостом. Об этом она написал на своем YouTube-канале, опубликовав видео, снятое с высоты птичьего полета над магистралью, соединяющей полуостров с материком.

"Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком", - отметил Журавко, добавив, что раньше подобное казалось ему нереальным, сказкой.

При этом экс-депутат проклял 2014 год. "Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего", - отметил он.

Он предложил представить, чего можно было бы добиться, если бы Россия и Украина действовали вместе, "сколько можно было бы сделать хорошего, доброго, полезного для наших народов". Развивалась бы торговля, туризм.

"Вот это моя мечта! Мое сердце мне подсказывает, что скоро так и произойдет! Мы объединимся! И станем могучей, единой страной! И начнем строить, возрождать наш славянский мир", - заявил Журавко.

По его словам, украинцев и россиян объединяет Победа в Великой Отечественной войне, и необходимо снова выстроить мосты между ними. "Самое главное, чтобы как можно меньше времени прошло к воплощению этой моей мечты! Я вас всех люблю, и верю в эту мою мечту, и то, что она всех нас объединит, как этот прекрасный ночной мост", - написал он.

Напомним, автомобильный мост из Краснодарского края в Крым был открыт в мае 2018 года, в ближайшее время будет запущено железнодорожное сообщение. Мост стал самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров.