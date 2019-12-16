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Рубрика: В мире

Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Текст: Юрий Когалов
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, являющийся также лидером Консервативной народной партии, раскритиковал назначение на пост премьер-министра Финляндии 34-летней Санны Марин. В эфире радиостанции TRE Raadio он назвал ее продавщицей, а членов ее кабинета - необразованными людьми.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: Pool Photo via AP Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: Pool Photo via AP
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: Pool Photo via AP

"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", - отметил Хельме. По его мнению, такой кабинет министров вряд ли сможет защитить интересы страны.

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Напомним, на прошлой неделе Санна Марин, до этого занимавшая должность министра транспорта, на заседании парламента была утверждена новым главой правительства страны. На этом посту она сменила Антти Ринне. Тот подал в отставку после того, как Центристская партия Финляндии, входящая в коалицию, заявила, что утратила доверие к нему, поскольку он не смог справиться с забастовкой почтовых служащих. По оценкам Конфедерации финской промышленности, продолжающиеся забастовки обойдутся компаниям минимум в 500 миллионов евро в виде упущенной прибыли.

Санна Марин родилась в Хельсинки, выросла в приемной семье в Тампере. В этом же городе она закончила университет и получила степень бакалавра политических наук. В 27 лет Марин стала главой городского совета Тампере. В дальнейшем она вошла в руководство социал-демократической партии, заняв пост первого вице-председателя партии. В 2015 году она стала членом парламента Финляндии, а в июне этого года была назначена на должность министра транспорта и связи. В самом начале карьеры она работала помощницей пекаря, что теперь ей и припомнил эстонский министр.

Марин - третья в истории Финляндии женщина, которая стала премьер-министром страны. Она стала также самым молодым главой правительства в мире.

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