Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей

"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", - отметил Хельме. По его мнению, такой кабинет министров вряд ли сможет защитить интересы страны.

Напомним, на прошлой неделе Санна Марин, до этого занимавшая должность министра транспорта, на заседании парламента была утверждена новым главой правительства страны. На этом посту она сменила Антти Ринне. Тот подал в отставку после того, как Центристская партия Финляндии, входящая в коалицию, заявила, что утратила доверие к нему, поскольку он не смог справиться с забастовкой почтовых служащих. По оценкам Конфедерации финской промышленности, продолжающиеся забастовки обойдутся компаниям минимум в 500 миллионов евро в виде упущенной прибыли.

Санна Марин родилась в Хельсинки, выросла в приемной семье в Тампере. В этом же городе она закончила университет и получила степень бакалавра политических наук. В 27 лет Марин стала главой городского совета Тампере. В дальнейшем она вошла в руководство социал-демократической партии, заняв пост первого вице-председателя партии. В 2015 году она стала членом парламента Финляндии, а в июне этого года была назначена на должность министра транспорта и связи. В самом начале карьеры она работала помощницей пекаря, что теперь ей и припомнил эстонский министр.

Марин - третья в истории Финляндии женщина, которая стала премьер-министром страны. Она стала также самым молодым главой правительства в мире.