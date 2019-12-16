Фонд "Возрождение Тобольска" представил издание "Белорусы в Сибири"

В Москве, на площадке Российского исторического общества, состоялась презентация нового двухтомника "Белорусы в Сибири". Издание подготовлено Общественным благотворительным фондом "Возрождение Тобольска", отмечающим в этом году свое 25-летие. В книге рассказывается об удивительной главе в истории Сибири - освоении этих земель выходцами из Беларуси, которые внесли свою весомую лепту в этнокультурное многообразие региона.

Иллюстрировал книгу известный российский художник Василий Валериус, с которым фонд связывает многолетняя дружба и сотрудничество. А предисловие к изданию написал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он отметил, что юбилейный номер альманаха "Тобольск и вся Сибирь" посвящен переплетению судеб русского и белорусского народов, совместно осваивавших бескрайние сибирские просторы.

- Первые литвины, как тогда называли белорусов, появились среди колонистов еще в XVII-XVIII веках. Они внесли свой вклад в крестьянское мировоззрение сибиряков, местный фольклор, поверья и традиции, - подчеркнул Сергей Нарышкин.

В двухтомнике широко освещена одна также и из самых интересных и малоизученных страниц в истории русско-белорусских взаимоотношений - это произошедшая в самом начале XX века массовая миграция белорусов в Сибирь. Известно, что за годы столыпинской аграрной реформы этот богатый и по большому счету пустынный край принял около 3 миллионов переселенцев, значительную часть которых составляли выходцы из белорусских земель.

В советское время исторические связи между Беларусью и Сибирью не ослабевали. В годы Великой Отечественной войны из Беларуси в сибирские города был эвакуирован ряд промышленных предприятий. Приехавшие в Сибирь специалисты-белорусы принимали активное участие в строительстве городов Тюменского Севера, развитии промышленности и сельского хозяйства. Поэтому сегодня, среди общественных деятелей, внесших вклад в развитие регионов Сибири, можно встретить немало уроженцев Белоруссии. Некоторые из них, специально для альманаха "Тобольск и вся Сибирь" запечатлели свои воспоминания о страницах новейшей истории сотрудничества двух братских народов.

Двухтомник "Белорусы в Сибири" - часть альманаха "Тобольск и вся Сибирь", который насчитывает уже более 40 изданий. Как рассказал руководитель Общественного благотворительного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов, издание также планируется представить в Минске и других городах Белоруссии.

Гостей презентации также приветствовали председатель совета Союза нефтегазопромышленников России, глава Попечительского совета фонда "Возрождение Тобольска" Юрий Шафраник и председатель Союза писателей России Николай Иванов. Юрий Шафраник рассказал о своих белорусских корнях и назвал Сибирь "плавильным котлом" для множества национальностей. А Валерий Иванов заявил, что Союз писателей с недавнего времени является структурой Союзного государства Россия-Беларусь, недавно был проведен совместный российско-белорусский писательский пленум, а в феврале запланирована масштабная книжная ярмарка в Минске.

Юрий Перминов, главный редактор книги "Белорусы в Сибири" отметил, что "в Сибирь переселялись ходоки из Витебской и Могилевской губерний, они шли на необжитые территории, где им приходилось выкорчевывать от пней землю, чтобы там производить сельскохозяйственные культуры. Но они почему-то шли на самые трудные места и их осваивали бок о бок с русскими. И эта земля, политая их совместным потом, и дала те всходы, благодаря которым живет, существует и даст Бог еще тысячелетие просуществует Государство Российское".

Один из гостей мероприятия подкинул идею продолжить серию альманаха под названием "Украинцы в Сибири", на которую Аркадий Елфимов откликнулся благосклонно, отметив, что уже вынашивает идею книги "Немцы в Сибири". "Про русских в Сибири не забудьте", - посоветовал Николай Иванов.

- Разделение, которое произошло в конце 20-го столетия между нашими братскими народами - никогда не должно повториться, - резюмировал Юрий Шафраник. - Ну а Сибирь еще ждет своего нового этапа освоения - это факт.