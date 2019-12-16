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Рубрика: Спорт

На Первом с помехами

Игра сборной России в московских матчах домашнего этапа Евротура оставила неоднозначное впечатление
Текст: Илья Соболев (Москва - Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
В воскресенье сборная России провела свой заключительный матч на домашнем Кубке Первого канала. В Санкт-Петербурге на домашней арене футбольного "Зенита" команда Алексея Кудашова принимала финнов. Результат встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.
Наши хоккеисты смогли одолеть чехов только лишь в серии буллитов. Фото: Михаил Синицын Наши хоккеисты смогли одолеть чехов только лишь в серии буллитов. Фото: Михаил Синицын
Наши хоккеисты смогли одолеть чехов только лишь в серии буллитов. Фото: Михаил Синицын

А два первых матча россиян прошли на московской "Арене Легенд". На старте хозяева турнира уступили шведам - 3:4, зато потом по буллитам одолели лидеров Евротура чехов - 4:3.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Сборная России потеряла шанс выиграть Кубок Первого канала

Как сделать из Кубка Первого канала тот самый "новогодний хоккейный праздник", о котором говорил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, в столице знают как нигде. У подножия "Арены Легенд" вовсю сверкает елка, внутри - масса конкурсов и развлечений для болельщиков. На самой чаше прямо перед играми болельщики участвуют в световом шоу. Надевают на руку специально приготовленные для них браслеты, которые начинают мигать разными цветами в такт гремящей музыке. Апофеоз - пафосное объявление состава и гимн в исполнении хора ансамбля имени Александрова, под который внизу на полплощадки разворачивают полотно с российским триколором.

То, что на арене не был замечен напрашивающийся для подобных мероприятий Дед Мороз, даже символично. Очевидно, что эта роль на Кубке Первого канала была уготована хоккеистам российской сборной. Стала ли игра наших подарком для болельщиков, сказать однозначно трудно. В матче со шведами наши пропустили три шайбы уже к началу второго периода. Остальное время россияне провели в отчаянной погоне, так и не увенчавшейся успехом.

Чехи до встречи с нашими в Москве выиграли все четыре матча в Евротуре. Значит, победа над ними, пусть и в серии буллитов, - шаг вперед? С одной стороны - да. С другой - россияне при счете 2:0 в свою пользу дали сопернику не только отыграться, но и выйти вперед. В итоге снова пришлось показывать характер. Первое, что бросилось в глаза, - огромное количество ошибок в обороне. Шесть шайб за два матча - это слишком много для команды с такими амбициями, как сборная России. В большинстве случаев наши защитники просто не успевали возвращаться в свою зону. Вратарская линия тоже не вызывает абсолютного чувства надежности. Александр Самонов, перешедший по ходу сезона из "Витязя" в СКА, на этом уровне пока не тянет. В матче со шведами его заменили уже после первого периода. Вышедший на замену Илья Сорокин в целом свой уровень держит. Хотя и его сэйвов оказалось недостаточно, чтобы совладать со шведами, а с чехами не довести дело до буллитов. Впрочем, в самой серии послематчевых бросков голкипер был безупречен.

Шесть пропущенных шайб в двух матчах - это слишком много для команды с такими амбициями, как сборная России

В атаке, несмотря на обилие заброшенных шайб, настораживает перекос в сторону первой тройки. Спору нет, сочетание Шипачев - Капризов - Григоренко получилось убойным. По большому счету это готовая тройка для чемпионата мира. Парни сделали все три гола в матче со шведами, доминировали и в игре с чехами. В овертайме, когда наша команда получила возможность поиграть в большинстве, Шипачев со товарищи просто не уходили со льда.

Хотелось бы, чтобы от трех других троек помощи было больше. Какие-то проблески этого можно было увидеть уже в матче с чешской командой. Счет открыл Андрей Кузьменко, сравнял - Игорь Ожиганов. Но еще есть к чему стремиться.

На возникшие вопросы после матча с чехами частично попытался ответить главный тренер сборной России Алексей Кудашов. Ну как, попытался: в склонности к красноречию наставник нашей команды замечен не был ни в бытность хоккеистом, ни по завершении карьеры игрока.

Алексей Кудашов: Я считаю, переломный момент был во втором периоде, когда пропустили контратаку, ведя в счете 2:0. Не использовали моменты, которые создавали, дали чехам вернуться в игру, и поэтому получился такой сложный матч.

С одной стороны, вы нанесли чехам первое поражение в этом Евротуре. С другой - вряд ли тренерский штаб остался доволен сегодняшней игрой...

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Кудашов: Хотели забить в пустые ворота и дали чехам вернуться в игру

Алексей Кудашов: Я уже сказал. Ведя 2:0, мы неправильно немножко сыграли в начале второго периода. Не выполнили то, о чем договаривались. Чехи сильны своими контратаками. Мы им сами позволили вернуться в игру, забросить первую шайбу. У нас потом было достаточно моментов, выходили два в один. Но слишком академично там играли, пытались забить в пустые ворота. Перемудрили немного.

Ошибки в обороне не смущают?

Алексей Кудашов: Смущают. Не успевали иногда возвращаться защитники. Системность была неправильная.

Вам не кажется, что слишком велик перекос в сторону ударного первого звена?

Алексей Кудашов: Какое звено лучше играет, такое и получает больше игрового времени. Если звено Карнаухова хорошо отрабатывает в обороне, то оно и получает в соответствующие моменты время. Но вообще мы стараемся равномерно распределять время. Игры идут часто и силы нужно сэкономить.

- А я не понял, почему в овертайме, когда у нас было большинство, никто не выходил на "пятак"? - последний вопрос прозвучал с "галерки" в предельно вызывающем тоне.

Но у Кудашова он неожиданно вызвал лишь легкую улыбку. Но даже такую на пресс-конференциях Алексея Николаевича увидишь нечасто.

- Закрывают вратаря, когда идут броски, - спокойно ответил рулевой сборной России. - А бросков не было.

Что касается других результатов на Кубке Первого канала, в первый игровой день чехи обыграли шведов - 4:3. Эта встреча проходила в чешской Пльзени. А в субботу финны разнесли Швецию - 5:1.

При счете 4:1 в пользу Суоми шведы в концовке сняли вратаря. Чем воспользовался голкипер финнов Франс Туохимаа, отправивший шайбу напрямик в пустую "рамку".

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