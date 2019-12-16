Новости

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу "Вечерний Ургант" 21:02
"Лос-Анджелес" начал процедуру расторжения контракта с Ковальчуком 20:46
Построить больницы и школы на Байкале станет проще 20:33
В новогоднюю ночь украинцам покажут Трампа, играющего без штанов на рояле 20:28
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом 20:06
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала 20:05
Исследование: 44 млн пользователей придумывают один пароль для всех аккаунтов 20:01
При пожаре в пятиэтажке погибли два жителя Ухты 19:55
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты употреблять зимой 19:45
На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название 19:40
В Туле ликвидирована крупная авария, вода начала поступать в дома 19:39
Сотрудники наркоконтроля СГ изъяли более 14 кг метадона 19:22
Искусственный интеллект предотвратит оскорбления в Instagram 19:15
Новая Hyundai Sonata. В погоне за Toyota Camry и Kia Optima 19:14
Путин наградил Турчака почетной грамотой 19:02
На Украину опять не пустили журналиста НТВ 19:00
В Подмосковье найдено тело без головы 18:51
В УФСИН Мордовии опровергли информацию о жалобах Захарченко 18:44
Врач развеял миф о пользе горячего чая 18:27
Бизнесменам предложили оценить уровень "деловой" коррупции в Москве 18:26
На экс-чиновников Севастополя завели дело за обрушение парковки 18:20
В Пскове под магистралью нашли 300-летний жилой дом 18:19
В Астрахани владелец батута понес наказание за травму ребенка 18:05
Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку 18:02
В кафе Русского музея шоколадки с портретом Сталина убрали из продажи 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Электронные трудовые книжки будут оформлять с 2020 года
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 20:01
Рубрика: Digital

Исследование: 44 млн пользователей придумывают один пароль для всех аккаунтов

Текст: Екатерина Ясакова

Более 44 миллионов пользователей устанавливают один и тот же пароль для всех аккаунтов, свидетельствуют данные исследования Microsoft Security Intelligence Report.

Искусственный интеллект предотвратит оскорбления в Instagram

Как отмечают авторы исследования, если в руки злоумышленников попадет одна такая пара логин-пароль, то в 30% случаев злоумышленник сможет подобрать частично измененный пароль (например, с добавлением порядкового номера) не более чем с десяти попыток.

Пароли необходимы преступникам, например, для фишинговых атак.

Злоумышленники используют подмену доменных имен, чтобы выдать свои сообщения за электронные письма от известных брендов или коллег жертвы, чтобы заставить пользователя открыть письмо.

В США кибермошенники украли у инвесторов 700 миллионов долларов

Согласно аналогичному исследованию 2018 года, проведенному Политехническим университетом Виргинии, из 30 миллионов пользователей 52 процента пренебрегали правилами безопасности и использовали один и тот же или частично измененный пароль. В 2019 году число подобных пользователей снизилось, но цифры все еще остаются внушительными.

Специалисты советуют придумывать разные пароли к разным аккаунтам, причем пароли не должны содержать какие-либо персональные данные, например, дату рождения.

Digital Интернет

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Ливию и энергобезопасность ЕС
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года