Италия готова выдавать россиянам пятилетний шенген

Власти Италии готовы выдавать часто путешествующим россиянам пятилетнюю шенгенскую визу. Об этом сообщил генконсул Италии в РФ Франческо Форте.

По его словам, новые правила выдачи виз, вступающие в силу в 2020 году, позволят улучшить организацию данного процесса. "Будут отрегулированы периоды длительности визы - на один год, два года и пять лет. Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу", - цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, ранее в этом году Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, в которых определил условия получения долгосрочных шенгенских виз. Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочные визы, выданные в течение предыдущих двух лет. Затем ему может быть выдана многократная виза сроком на один год. Если в ходе предыдущих двух лет заявитель правильно использовал многократную визу сроком на один год, то он может получить визу сроком на два года. Затем можно получить визу на два года, а следом - на пять лет. Как считают в ЕС, такой порядок будет удобен для туристов, соблюдающим правила въезда и поведения на территории стран ЕС.