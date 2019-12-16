КамАЗ рассекретил тягач будущего

Камский автозавод к своему 50-летнему юбилею продемонстрировал перспективный тягач нового поколения К6. Прототип с индексом -54907 получил название Continent, он же КамАЗ-2020.

"Континент" является демонстрационным (рабочим) экземпляром будущей серийной модели и построен на основе магистрального тягача пятого поколения КамАЗ-54901 (К5).

Главное - КамАЗ-54907 получил энергоэффективную гибридную силовую установку. Электродвигатель работает в паре с турбодизелем КАМАЗ-Р6, который отличается пониженным расходом топлива до 25 литров на 100 км - на 17% меньше, чем у КамАЗа-54901. Инновационная гибридная система позволяет передвигаться "Континенту" на чистой электротяге в автономном режиме на закрытых территориях, при подъёмах или пробуксовке. К слову, в крышу кабины встроены солнечные батареи, которые восполняют часть энергии, расходуемой на всю бортовую электронику.

Внешне -54901 отличается от -54901 формой крыши, оригинальными бамперами, боковыми обтекателями, светодиодными фарами и фонарями, также отсутствуют боковые зеркала (используются видеокамеры), а вместо решётки радиатора установлена декоративная чёрная глянцевая панель со встроенными светящимися линиями. Сама панель скрывает сенсоры и радары системы автопилота третьего уровня (тягач может самостоятельно перестраиваться между полосами, парковаться и следовать в колонне).

Кабина КамАЗа-2020 создана исключительно для одного водителя. Изображение с видеокамер транслируется на два вертикальных дисплея в салоне. Кресло оснащено электромагнитной подвеской, которая постоянно активна и гасит почти все колебания. Уровень вибраций снижен на 90%, соответственно нагрузка на позвоночник минимальна. Сиденье поворотное и может принимать положение "полулёжа". Салон может похвастать спальным местом повышенной комфортности, встроенным холодильником, микроволновкой и мультиваркой, умывальником, зеркалом и даже сейфом.

В переднюю панель установлен жидкокристаллический экран с дополнительным сенсорным 15,5-дюймовым дисплеем. В бортовой системе реализованы различные функции: навигация, интернет-серфинг, просмотр видео, прослушивание аудио, часы, прогноз погоды, запас хода, остаток топлива, сроки следующего ТО и прочее. Также имеются две камеры, направленные на водителя для оценки его состояния, и бесконтактный алкозамок.

Разработка "Континента" началась в 2013-2014 годах, первый макет кабины был показан на выставке "Комтранс-2015". По предварительным данным, выход КамАЗа-2020 запланирован на 2024-2025 г. К этому времени в России должны закончить мегапроекты автотрасс "Европа - Западный Китай" и "Меридиан".