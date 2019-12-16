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Рубрика: Власть

Кремль проанализирует украинский законопроект о децентрализации

Текст: Кира Латухина

Законопроект о децентрализации, опубликованный на сайте Верховной рады, нужно тщательно изучить, считают в Кремле.

На вопрос о реакции Москвы на то, что в документе нет ни слова об особом статусе Донбасса, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что документ нужно проанализировать и очень внимательно изучить на предмет соответствия Минским договоренностям и "формуле Штайнмайера".

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На вопрос, есть ли какие-то обязательства по поправкам у Киева и на что рассчитывают в Москве, представитель Кремля пояснил, что "здесь нет ничего, что может как-то двояко толковаться и как-то дискутироваться". "Есть Минские договоренности, и в Париже в преамбуле стороны подтвердили свою приверженность им, это там закреплено", - напомнил Песков.

"В Минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком", - заключил представитель Кремля.

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