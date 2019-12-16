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Рубрика: Спорт

Боевые ацтеки

Соперником "Ливерпуля" по полуфиналу клубного чемпионата мира в Катаре стал мексиканский "Монтеррей"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
В Катаре продолжается розыгрыш клубного чемпионата мира. С этой недели в борьбу вступит главный фаворит турнира - английский "Ливерпуль".
Перед вылетом в Катар "Ливерпуль" обыграл на своем поле "Уотфорд" в матче чемпионата Англии. Фото: РИА Новости Перед вылетом в Катар "Ливерпуль" обыграл на своем поле "Уотфорд" в матче чемпионата Англии. Фото: РИА Новости
Перед вылетом в Катар "Ливерпуль" обыграл на своем поле "Уотфорд" в матче чемпионата Англии. Фото: РИА Новости

Соревнования в Катаре проходят по системе плей-офф. В самых привилегированных условиях оказались "Ливерпуль" и "Фламенго", которые начнут свой путь с полуфинальной стадии. В ней 18 декабря "красные" встретятся с мексиканским "Монтерреем", а бразильцы - с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии.

Фото: REUTERS/RAFAEL MARCHANTE
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Всем понятно, что у "Монтеррея" мало шансов в матче с одной из лучших, если не лучшей, командой мира. Но мексиканский клуб не собирается заранее сдаваться. В истории клубного чемпионата мира было немало сенсаций. И "Монтеррей" надеется на чудо, хотя обыграть нынешний "Ливерпуль" могут лишь единицы.

В Катар отправились все звезды англичан - Мохаммед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане. По словам главного тренера "красных" Юргена Клоппа, на днях продлившего контракт с клубом до 2022 года, его команда всерьез настроена на завоевание трофея.

- Я рассматриваю клубный чемпионат мира как прекрасную возможность сыграть в этом соревновании, ведь не так часто удается это сделать. Мы будем соперничать с представителями разных континентов. А это необычно и создает новые трудности, - подчеркнул Клопп.

В Катар "Ливерпуль" отправился на следующий день после очередной победы в английском первенстве. "Красные" обыграли на своем поле "Уотфорд" со счетом 2:0 и оторвались от ближайшего конкурента по таблице "Лестера" уже на десять очков.

Невероятно, но в текущем розыгрыше премьер-лиги "Ливерпуль" потерял очки лишь в одном матче из 17 - в выездном против "Манчестер Юнайтед" (1:1). Несмотря на то, что до конца сезона еще достаточно времени, уже почти никто не сомневается, что "красные" впервые за 30 лет станут чемпионами страны.

- Мы выиграли уже два трофея с начала мая. Надеюсь, мы и дальше будем прогрессировать. Очевидно, что, завоевав титул в прошлом сезоне, легко сидеть сложа руки или убрать ногу с педали газа. Но мы пошли другим путем, - отметил полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер.

В отличие от "красных" не все гладко идет у еще одного гранда английского футбола - "Челси". После неважного старта сезона "синие" потихоньку набрали форму и стали побеждать. Молодая команда Фрэнка Лэмпарда поражала своей результативностью и желанием играть только в атаку. Но в последнее время дела у нее идут не очень: в пяти матчах Премьер-лиги лондонцы потерпели четыре поражения.

Справедливости ради, "Челси" немножко не везет. В домашней встрече с "Борнмутом" хозяева создали достаточно моментов, чтобы как минимум набрать одно очко. Но, упустив их, пропустили сами: на 84-й минуте полузащитник гостей Дэн Гослинг забил единственный мяч в этой игре и принес своему клубу неожиданную победу.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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- Я бывал в раздевалке в качестве игрока после таких матчей. Мы не будем устраивать разбор полетов и разграничивать ответственность между мной, персоналом и футболистами, - сказал Лэмпард. - У нас впереди длинная неделя, в течение которой ребята могут отдохнуть и посвятить время близким. Но главное - что мы делаем на поле. На данный момент мы выполняем свои обязанности не лучшим образом.

Если в Англии есть явный лидер, то в Испании за первое место развернулась нешуточная борьба. Главные претенденты на "золото" - "Барселона" и "Реал". К слову, уже в среду на "Камп Ноу" пройдет очередное Эль-Класико.

К битве с извечным конкурентом каталонцы подходят в не самом лучшем настроении. На выходных они отправились в Сан-Себастьян, где своих соперников принимает крепкий "Реал Сосьедад". Если откровенно - "Барселона" не наиграла на победу. Но все шансы увезти три очка со сложнейшего выезда у нее были.

Пропустив первыми, "сине-гранатовые" уже к началу второго тайма вели 2:1: отличились Антуан Гризманн и Луис Суарес. И все же хозяева вырвали ничью благодаря голу Александера Исака на 62-й минуте. Как итог - 2:2.

После этого матча в Испании вновь заговорили о необходимости улучшения работы системы видеопомощи арбитрам (VAR). Дело в том, что в первом тайме рефери Хавьер Рохас назначил пенальти в ворота "Барселоны" за нарушение Серхио Бускетса, а в концовке встречи за аналогичный фол, но уже в штрафной "Сосьедада", не указал на "точку". Более того, он не счел нужным обратиться за помощью к VAR. Чем, разумеется, представители "сине-гранатовых" остались очень недовольны. Уже известно, что "Барселона" подаст жалобу на судейство.

- Не знаю, почему эпизод с падением Пике не проверили с помощью VAR. Именно в таких моментах арбитрам стоит смотреть видеоповтор. Жаль, что сейчас уже мало что можно сделать. А споры будут всегда, - заявил Бускетс.

Как и в Испании, серьезная борьба за титул развернулась в первенстве Германии. На золото претендуют сразу пять команд - недавний соперник "Зенита" по Лиге чемпионов "РБ Лейпциг", обе "Боруссии" (из Менхенгладбаха и Дортмунда), "Бавария" и "Шальке".

Фантастическую форму набрал "РБ Лейпциг". Команда выиграла уже шесть матчей подряд в бундеслиге и заслуженно закрепилась на первой строчке. В ее активе 33 очка, что на два больше, чем у "Боруссии" (Менхенгладбаха).

Фото: РИА Новости.
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Крупными победами в 15-м туре отметились "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Мюнхенцы разгромили на своем поле "Вердер" (6:1), уступая по ходу встречи, а "желто-черные" не оставили никаких шансов в выездном матче "Майнцу" (4:0).

Вничью во встрече 18-го тура чемпионата Франции сыграл "Монако". Монегаски не сумели победить в гостях "Анжер" - 0:0. Полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле с первых минут и был заменен в концовке матча. Команда Леонарду Жардима идет девятой в таблице.

Ну в главном поединке французского первенства в 18-м туре "Сент-Этьен" принимал действующего чемпиона страны "Пари Сен-Жермен". Игра завершилась после подписания номера в печать.

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