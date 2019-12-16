Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев в Беларуси

Дальнейшую демократизацию туристического бизнеса Беларуси, упрощение деловых и частных контактов предусматривает закон, подписанный 16 декабря Александром Лукашенко. Об этом сообщает его пресс-служба, уточняя, что данным документом внесены изменения в ранее принятый акт "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".

Новый закон, в частности, предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого зарубежные гости, прибывшие в страну, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания. Такое решение, уточняют в администрации президента, принято для развития инвестиционной привлекательности страны. Кроме того, документ направлен и на совершенствование ряда правовых норм.

В целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно законом определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в РБ запрещен или нежелателен.

Данная тема, отмечают местные издания, поднималась и во время недавней встречи президента со студентами и преподавателями медицинских вузов. Тогда один из иностранных студентов обратился с просьбой увеличить время регистрации для зарубежных гостей после прибытия в республику. Лукашенко отметил, что вопрос о продлении срока регистрации уже обсуждался. "Эту проблему, если она еще не решена, мы решим", - пообещал глава государства.