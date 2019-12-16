На Украину опять не пустили журналиста НТВ

Корреспондента НТВ опять не пустили на Украину. Как отмечается на сайте телеканала, это уже третий подряд подобный случай. Причем все они произошли уже после того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил российским СМИ приезжать в Киев, чтобы лично наблюдать за процессами, происходящими в стране.

На этот раз въезд был запрещен Алексею Чеботареву, поскольку он не смог подтвердить цель своего визита. Ранее на Украину не пропустили Александу Тонких и Сергея Савина.

По словам Тонких, проблемы начались после того, как она сообщила таможенникам в аэропорту Борисполь, что является корреспондентом НТВ. А официальной причиной отказа стало то, что "в 2016 году она целых четыре дня провела в Крыму на отдыхе".

Напомним, с 2015 года на Украине была приостановлена аккредитация при органах власти более 100 российских СМИ, а затем запрещена трансляция основных российских телеканалов.