Новая Hyundai Sonata. В погоне за Toyota Camry и Kia Optima

Два года назад Hyundai Sonata вернулась в Россию после пятилетнего отсутствия. А в конце этого года до нас добралось восьмое поколение седана. Корреспондент "РГ" отправился в Краснодарский край, чтобы выяснить, как изменился флагман корейской марки в РФ.

Как снаружи

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Новая Hyundai Sonata дебютировала в апреле 2019 года на мотор-шоу в Нью-Йорке. У машины на 35 мм увеличена колесная база, на 45 мм длина и на 25 мм - ширина. При этом высота уменьшилась, что в общем-то понятно. Сейчас компании активно борются за экономичность своих моделей, улучшая аэродинамику. И Hyundai, естественно, не отстает.

В новой Sonata сразу узнается концептуальное четырехдверное купе Le Fil Rouge, показанное на Международном автосалоне в Женеве. Своими формами машина очень похожа на фастбек, но, конечно, это седан.

В первую очередь модель выделяется решеткой радиатора Digital Pulse Cascading Grille, которая, соединяясь с линией капота, создает единый законченный образ передней части. Очень примечателен и нижний молдинг - он должен ассоциироваться с пастью акулы.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Но главная "фишка" - хромированные полоски, которые протянулись по кузову от передней оптики до боковых зеркал. При включении фар они начинают светиться. Особенно классно это выглядит в темное время суток.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Сзади "бумерангоподобные" задние фонари, соединенные светодиодной полоской, проходящей по нижней части крышки багажника. Похожее решение, к слову, уже было реализовано в новом Santa Fe в исполнении для китайского рынка.

Не всем новый облик Sonata пришелся по душе, некоторые из коллег отмечали, что в ней много азиатчины, но, как по мне, машина получилась очень красивой и неординарной. Ее точно не спутаешь с другим автомобилем в потоке. А в наше время, когда компании штампуют одинаковые модели, это огромный плюс! Любители выделиться точно оценят.

Как внутри

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Заглянув в салон, понимаешь, что в нем многое напоминает Audi. И такое сравнение для Hyundai не должно быть обидным, все-таки немцы и корейцы работают на разную аудиторию. Здесь приятные материалы отделки, интересные детали, огромный экран мультимедиа, графика и разрешение которого понравится даже самым искушенным покупателям.

Архитектура передней панели, по замыслу дизайнеров, должна напоминать всем крыло самолета-невидимки. Удалось ли реализовать эту идею - решайте сами. Но одно скажу точно: получилось стильно. Да и к самому интерьеру Sonata не придерешься: все по уму и со вкусом, хром есть, но без перебора.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Приборная панель - цифровая. При смене режима движения она меняет цветовую схему. Для Sport- красная, для Eco - зеленая, по умолчанию - синяя. И происходит это через эффектную "взрывную" анимацию. Еще "приборка" умеет показывать не только привычную информацию, но и транслирует картинку с боковых камер в момент перестроения.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Активировать ее очень просто - нужно лишь включить поворотник. Да, такая система уже была на Genesis G90, но в автомобилях Hyundai не ожидаешь ее увидеть. Пользоваться ей очень удобно, к концу теста привыкаешь к тому, что в зеркала можно и не смотреть. Правда, оказавшись в другой машине, приходится заново учиться вертеть головой.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Традиционный селектор автомата в Sonata отсутствует - передачи теперь переключаются клавишами. Удобно ли это? Вполне! Но, конечно, нужно время, чтобы освоиться. Кстати, при выключении двигателя паркинг включается автоматически, так что оставить коробку в драйве и уйти точно не получится.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Крыша седана стала ниже, но корейцы уверяют, что пространство внутри не сильно пострадало. Однако сзади, как показал наш тест, пассажир ростом чуть больше 180 см практически упирается головой в потолок.

На галерке в топовой версии есть подогрев, съемные шторки для боковых и заднего стекол и только один USB. Ну и переднее пассажирское кресло оснастили клавишами, которые сидящим сзади позволяют двигать его, освобождая для себя еще больше места. Не сказать, что жизненного пространства много, но для этого класса его вполне достаточно - ущемленными вы себя точно не почувствуете.

Багажник не изменился - у него 510 л полезного объема, узкий проем и нет ручки для закрывания крышки. Крючков для сумок и пакетов не предусмотрено. В подполье - полноразмерная запаска.

Как едет

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В линейку двигателей седана в России вошел двухлитровый 150-сильный бензиновый мотор мощностью 150 л. с., а также 2,5-литровый агрегат, выдающий 180 л.с.

Оба агрегата работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Новая восьмиступенчатая коробка до нас не добралась (впрочем, как и двигатели нового поколения с непосредственным впрыском). Почему? Ответ простой: цена, это просто экономически невыгодно.

Sonata с топовым мотором (машины с силовым агрегатом 2,0 литра начнут продавать только в следующем году, их на тесте не было) по паспорту разгоняется до "сотни" за 9,2 секунды. Да, цифры не завораживают, и по ощущениям Sonata совсем не ракета. Впрочем, и конкуренты с сопоставимыми двигателями - Toyota Camry 2,5 AT и Kia Optima 2,4 AT - едут примерно на этом же уровне (9,9 и 9,1 секунды соответственно).

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Главная проблема - это обгоны, хоть мотор Sonata и охотно крутится - планировать свой маневр с выездом на встречку нужно заранее. Есть чудесный режим "Спорт", благодаря которому седан чуть оживает, но, конечно, полностью он не спасает. А вот к коробке претензий нет - она четко отрабатывает, плавно и без рывков переключает передачи.

Модель восьмого поколения стала первым автомобилем, которая построена на новой модульной платформе. В будущем ее будут использовать кроссоверы корейской марки, электромобили, машины на водороде. Так что у Hyundai на нее большие планы. Но как в итоге чувствует себя "кореец" на российских дорогах?

Если передвигаться в спокойном режиме, то руль достаточно информативен, а вот ехать долго на большой скорости на Sonata не хочется, это совсем не драйверский седан. Надо признать, что та же Camry рулится приятнее - со сменой поколений у Toyota получилось сделать ощутимый шаг вперед. Чего не скажешь про Hyundai. Да, прогресс, безусловно, есть, но это не прорыв.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Правда, все равно есть за что похвалить корейцев. Машина четко отрабатывает неровности, лежачие полицейские, железнодорожные переезды. И на ней приятно и комфортно путешествовать на "дальняк", за два дня, что мы провели в общении с Sonata, ничего не затекло и ничего не раздражало. Не зря компания серьезно подошла к адаптации седана к российским условиям, устроив на нем пробег от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Отдельно нужно сказать о помощниках, коих в новом поколении предостаточно. Например, седан не вываливается из полосы (электроника адекватно управляет автомобилем без лишних скачков влево-вправо от разметки), умеет держать дистанцию и аккуратно подруливает в поворотах. Кроме того, Sonata может останавливаться без водителя и сообщать о знаках ограничения скорости. Плюс уже упомянутая и очень удобная система "мертвых" зон. Так что в плане технологичности однозначно жирная пятерка!

Что в итоге

Фото: Пресс-служба Hyundai.

У корейцев получился стильный и запоминающийся автомобиль с приятным салоном и неплохими ездовыми характеристиками. Но что с ценами? За седаны с базовым атмосферником 2.0 MPI (150 л.с.) семейства Nu и шестиступенчатым "автоматом" просят от 1 499 000 рублей. Машины с двигателем 2.5 MPI (180 л.с.) предлагают от 1 725 000 рублей, топовая версия обойдется в 1 999 000 рублей.

А теперь посмотрим на конкурентов. Kia Optima сейчас стоит от 1 495 000 до 2 750 000 рублей. Правда, у нее есть турбомотор мощностью 245 л.с.

Цены на Toyota Camry лежат в диапазоне от 1 573 000 до 2 499 000 рублей. Но эти цифры также не должны пугать, ведь у "японца" есть двигатель объемом 3,5 литра, который выдает 249 л.с. Статистика показывает, что и Optima (24 000 проданных авто за 11 месяцев), и Camry (30 599 авто) гораздо популярнее Sonata (6 500 авто).

В Hyundai надеются, что с выходом нового поколения им удастся подтянуться к лидерам. И, кстати, ставка делается не на таксистов, Sonata должны покупать мы с вами. Что из этого получится - узнаем уже в следующем году.