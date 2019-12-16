Новая Hyundai Sonata. В погоне за Toyota Camry и Kia Optima

Новая Hyundai Sonata дебютировала в апреле 2019 года на мотор-шоу в Нью-Йорке. У машины на 35 мм увеличена колесная база, на 45 мм длина и на 25 мм - ширина. При этом высота уменьшилась, что в общем-то понятно. Сейчас компании активно борются за экономичность своих моделей, улучшая аэродинамику. И Hyundai, естественно, не отстает.
В новой Sonata сразу узнается концептуальное четырехдверное купе Le Fil Rouge, показанное на Международном автосалоне в Женеве. Своими формами машина очень похожа на фастбек, но, конечно, это седан.
В первую очередь модель выделяется решеткой радиатора Digital Pulse Cascading Grille, которая, соединяясь с линией капота, создает единый законченный образ передней части. Очень примечателен и нижний молдинг - он должен ассоциироваться с пастью акулы.
Но главная "фишка" - хромированные полоски, которые протянулись по кузову от передней оптики до боковых зеркал. При включении фар они начинают светиться. Особенно классно это выглядит в темное время суток.
Сзади "бумерангоподобные" задние фонари, соединенные светодиодной полоской, проходящей по нижней части крышки багажника. Похожее решение, к слову, уже было реализовано в новом Santa Fe в исполнении для китайского рынка.
Не всем новый облик Sonata пришелся по душе, некоторые из коллег отмечали, что в ней много азиатчины, но, как по мне, машина получилась очень красивой и неординарной. Ее точно не спутаешь с другим автомобилем в потоке. А в наше время, когда компании штампуют одинаковые модели, это огромный плюс! Любители выделиться точно оценят.
Заглянув в салон, понимаешь, что в нем многое напоминает Audi. И такое сравнение для Hyundai не должно быть обидным, все-таки немцы и корейцы работают на разную аудиторию. Здесь приятные материалы отделки, интересные детали, огромный экран мультимедиа, графика и разрешение которого понравится даже самым искушенным покупателям.
Архитектура передней панели, по замыслу дизайнеров, должна напоминать всем крыло самолета-невидимки. Удалось ли реализовать эту идею - решайте сами. Но одно скажу точно: получилось стильно. Да и к самому интерьеру Sonata не придерешься: все по уму и со вкусом, хром есть, но без перебора.
Приборная панель - цифровая. При смене режима движения она меняет цветовую схему. Для Sport- красная, для Eco - зеленая, по умолчанию - синяя. И происходит это через эффектную "взрывную" анимацию. Еще "приборка" умеет показывать не только привычную информацию, но и транслирует картинку с боковых камер в момент перестроения.
Активировать ее очень просто - нужно лишь включить поворотник. Да, такая система уже была на Genesis G90, но в автомобилях Hyundai не ожидаешь ее увидеть. Пользоваться ей очень удобно, к концу теста привыкаешь к тому, что в зеркала можно и не смотреть. Правда, оказавшись в другой машине, приходится заново учиться вертеть головой.
Традиционный селектор автомата в Sonata отсутствует - передачи теперь переключаются клавишами. Удобно ли это? Вполне! Но, конечно, нужно время, чтобы освоиться. Кстати, при выключении двигателя паркинг включается автоматически, так что оставить коробку в драйве и уйти точно не получится.
Крыша седана стала ниже, но корейцы уверяют, что пространство внутри не сильно пострадало. Однако сзади, как показал наш тест, пассажир ростом чуть больше 180 см практически упирается головой в потолок.
На галерке в топовой версии есть подогрев, съемные шторки для боковых и заднего стекол и только один USB. Ну и переднее пассажирское кресло оснастили клавишами, которые сидящим сзади позволяют двигать его, освобождая для себя еще больше места. Не сказать, что жизненного пространства много, но для этого класса его вполне достаточно - ущемленными вы себя точно не почувствуете.
Багажник не изменился - у него 510 л полезного объема, узкий проем и нет ручки для закрывания крышки. Крючков для сумок и пакетов не предусмотрено. В подполье - полноразмерная запаска.
В линейку двигателей седана в России вошел двухлитровый 150-сильный бензиновый мотор мощностью 150 л. с., а также 2,5-литровый агрегат, выдающий 180 л.с.
Оба агрегата работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Новая восьмиступенчатая коробка до нас не добралась (впрочем, как и двигатели нового поколения с непосредственным впрыском). Почему? Ответ простой: цена, это просто экономически невыгодно.
Sonata с топовым мотором (машины с силовым агрегатом 2,0 литра начнут продавать только в следующем году, их на тесте не было) по паспорту разгоняется до "сотни" за 9,2 секунды. Да, цифры не завораживают, и по ощущениям Sonata совсем не ракета. Впрочем, и конкуренты с сопоставимыми двигателями - Toyota Camry 2,5 AT и Kia Optima 2,4 AT - едут примерно на этом же уровне (9,9 и 9,1 секунды соответственно).
Главная проблема - это обгоны, хоть мотор Sonata и охотно крутится - планировать свой маневр с выездом на встречку нужно заранее. Есть чудесный режим "Спорт", благодаря которому седан чуть оживает, но, конечно, полностью он не спасает. А вот к коробке претензий нет - она четко отрабатывает, плавно и без рывков переключает передачи.
Модель восьмого поколения стала первым автомобилем, которая построена на новой модульной платформе. В будущем ее будут использовать кроссоверы корейской марки, электромобили, машины на водороде. Так что у Hyundai на нее большие планы. Но как в итоге чувствует себя "кореец" на российских дорогах?
Если передвигаться в спокойном режиме, то руль достаточно информативен, а вот ехать долго на большой скорости на Sonata не хочется, это совсем не драйверский седан. Надо признать, что та же Camry рулится приятнее - со сменой поколений у Toyota получилось сделать ощутимый шаг вперед. Чего не скажешь про Hyundai. Да, прогресс, безусловно, есть, но это не прорыв.
Правда, все равно есть за что похвалить корейцев. Машина четко отрабатывает неровности, лежачие полицейские, железнодорожные переезды. И на ней приятно и комфортно путешествовать на "дальняк", за два дня, что мы провели в общении с Sonata, ничего не затекло и ничего не раздражало. Не зря компания серьезно подошла к адаптации седана к российским условиям, устроив на нем пробег от Владивостока до Санкт-Петербурга.
Отдельно нужно сказать о помощниках, коих в новом поколении предостаточно. Например, седан не вываливается из полосы (электроника адекватно управляет автомобилем без лишних скачков влево-вправо от разметки), умеет держать дистанцию и аккуратно подруливает в поворотах. Кроме того, Sonata может останавливаться без водителя и сообщать о знаках ограничения скорости. Плюс уже упомянутая и очень удобная система "мертвых" зон. Так что в плане технологичности однозначно жирная пятерка!
У корейцев получился стильный и запоминающийся автомобиль с приятным салоном и неплохими ездовыми характеристиками. Но что с ценами? За седаны с базовым атмосферником 2.0 MPI (150 л.с.) семейства Nu и шестиступенчатым "автоматом" просят от 1 499 000 рублей. Машины с двигателем 2.5 MPI (180 л.с.) предлагают от 1 725 000 рублей, топовая версия обойдется в 1 999 000 рублей.
А теперь посмотрим на конкурентов. Kia Optima сейчас стоит от 1 495 000 до 2 750 000 рублей. Правда, у нее есть турбомотор мощностью 245 л.с.
Цены на Toyota Camry лежат в диапазоне от 1 573 000 до 2 499 000 рублей. Но эти цифры также не должны пугать, ведь у "японца" есть двигатель объемом 3,5 литра, который выдает 249 л.с. Статистика показывает, что и Optima (24 000 проданных авто за 11 месяцев), и Camry (30 599 авто) гораздо популярнее Sonata (6 500 авто).
В Hyundai надеются, что с выходом нового поколения им удастся подтянуться к лидерам. И, кстати, ставка делается не на таксистов, Sonata должны покупать мы с вами. Что из этого получится - узнаем уже в следующем году.