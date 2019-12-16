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"Однажды в... Голливуде" назван лучшим фильмом года по версии THR

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    16.12.2019, 13:15
Текст:   Олег Усков

Тодд МакКарти, главный кинокритик The Hollywood Reporter, одного из ведущих отраслевых изданий, подвел итоги уходящего года, назвав лучшие, по его мнению, фильмы. На первое место он поставил Квентина Тарантино с его "Однажды в... Голливуде" - не исключено, что предпоследней лентой режиссера.

Фото: kinopoisk.ru
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Как заметил эксперт, картина, конечно, неидеальна - образ Шэрон Тейт выписан постыдно плоско. Но в остальном фильм глубок, погружен, насыщен, эффектен и выглядит как прочувствованное объяснение Голливуду в любви.

Второе место - триллер "Неограненные драгоценности" Бена и Джошуа Сэфди с Адамом Сэндлером. Третье - очередная экранизация "Маленьких женщин" - с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон и Тимоти Шаламе. Четвертое - "Ирландец" Скорсезе. Пятое - "Портрет девушки в огне".

Далее идут "Последний черный в Сан-Франциско", "Ford против Ferrari", "1917" Мендеса, французские "Отверженные" и документальный фильм "Нераскрытое дело Хаммаршельда".

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