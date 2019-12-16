Официально: на АвтоВАЗе стартовало производство обновленной Lada 4x4

АвтоВАЗ официально объявил о старте производства обновлённой версии классического внедорожника Lada 4х4. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ".

Известно, что автомобиль стал комфортнее благодаря модернизированному интерьеру с новыми сиденьями. Они получили развитую боковую поддержку. Передние кресла для трехдверных автомобилей обзавелись обновлённым механизмом складывания, а на заднем ряду появилось 2 подголовника.

Полностью поменялась панель приборов, теперь она выполнена в стиле Vesta и Granta. Появился новый блок управления климатической системой: вместо рычагов появились "шайбы" и электроприводы заслонок "печки" и рециркуляции воздуха. Вместе с этим, на торпедо разместились воздуховоды новой формы, повышающие эффективность обдува.

Кроме того, увеличен объём "бардачка", на консоли появились 2 розетки 12V. На тоннеле пола - новые подстаканники и ниша для мелочей. Потолок стал жёстким, формованным, на нём установлен плафон освещения, который заметно лучше освещает салон, чем прежняя подсветка. К тому же, в него интегрирован блок ЭРА-ГЛОНАСС. Установлены новые потолочные ручки и солнцезащитные козырьки, а также обновлена обивка стоек ветрового стекла.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Отдельно стоит отметить улучшение виброакустического комфорта автомобиля. Применены новые опоры двигателя, снижающие уровень вибраций и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова.

Модернизированный интерьер появился на всех автомобилях семейства Lada 4х4. В экстерьере новинка получит передний бампер от "Урбана", но с интегрированными в него противотуманными фарами. Модификация Lada 4х4 Urban получит такой же бампер. Размер шин изменится с 175/75 R16 на более распространённый 175/80 R16.

Срок начала продаж, состав комплектаций и цены будут опубликованы дополнительно. Напомним, что сегодня Lada 4х4 является самым доступным внедорожником на российском рынке и одним из всемирно известных автомобилей. Сейчас автомобиль можно купить от 523 900 рублей.

Ранее "РГ" публиковала эксклюзивные фотографии обновленной легенды.