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Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Отношение к людям с ограниченными возможностями - показатель зрелости общества и даже показатель отношения общества к самому себе.

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
Лишь каждый четвертый инвалид может добраться до работы

И то, что в принципе люди сегодня стали хотя бы терпимее к каким-то особенностям других людей - уже большой прогресс. Я думаю, следующее поколение в своем отношении к инвалидам будет существенно гуманнее предыдущего. И чем больше мы развиваемся, тем разумнее, терпимее становимся. Поэтому это действительно хорошая новость, что в Санкт-Петербурге открылось кафе, в котором смогут работать люди с ментальными нарушениями. Тем более, если волонтеры будут помогать таким людям трудиться. Теперь они смогут создавать своими руками под руководством наставников-помощников керамическую посуду, разделочные доски, одежду и аксессуары. Это отличный процесс интеграции в общество.

У нас в стране сейчас много людей, готовых поучаствовать в жизни тех, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, нарушения, достаточно много, просто добрых, сострадательных. Но мест, где они могут реально помочь, еще мало. Даже достаточно просто посмотреть, насколько среда приспособлена к людям с ограниченными возможностями. В любом городе количество пандусов минимально, и почти все старые дома не подходят просто даже для въезда детской коляски, все рассчитано на некоего идеального человека. Открытие такого кафе, любые шаги в эту сторону можно только приветствовать. Волонтерство для России - вещь новая. Весь XX век волонтерством занималась церковь, мессионеры, которые ездили в Африку. Один из основных символов помощи и волонтерства - Мать Тереза. А у нас в стране этого не было в такой мере.

Положение инвалидов, детей сирот в детдомах было тяжелым в Советском Союзе. Тогда это все было извращено и ориентировано на странное высказывание Горького: "Жалость унижает человека", которому он сам, кстати, не следовал. Ведь писатель был человеком очень жалостливым и сострадательным, реально помогал людям чем мог. Возможно, стоит упомянуть о волонтерстве в дореволюционной России, которое концентрировалось вокруг монастырей, послушницы работали в больницах для бедных. В русской классической литературе волонтерство как сострадание есть на уровне идеи: больного человека пожалели, больному человеку помогли. Ведь у нас человек с особенностями - и князь Мышкин. А вот после Второй мировой войны понятия гуманизма, терпимости стали оживать, они перестали быть чем-то абстрактным и ненавидимым. Во всех тоталитарных обществах эти понятия абсолютно отрицаются, топчутся, высмеиваются. В нормальных развитых, демократических - помощь человеку с особенностями - это образ жизни. К счастью, сейчас мы идем тем путем, по которому идет весь мир.

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