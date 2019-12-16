Порталу госуслуг исполнилось 10 лет

Российский портал госуслуг празднует десятилетие со дня официального запуска. За этот период к нему присоединилось более 100 млн человек. Портал стал одним из наиболее посещаемых сайтов государственных услуг в мире.

В пятерку самых популярных услуг по количеству запросов входят: запись на прием к врачу (около 60 млн за 2019 год), получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 млн), регистрация автотранспортных средств (9 млн), запись в детский сад (более 7 млн), подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (6 млн).

Также пользователи часто оформляют на портале российские и заграничные паспорта (1,2 млн и 5 млн соответственно), регистрацию по месту пребывания и по месту жительства (3 млн), запрашивают разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 млн).

В топ-10 регионов - лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.

"Госуслуги" прошли эволюцию от справочно-информационного ресурса до портала, сервисами которого ежедневно пользуются миллионы граждан. Дальнейшие планы не менее амбициозны - в том числе, запустить комплексные сервисы, соответствующие наиболее распространенным жизненным ситуациям, качественно новое мобильное приложение. "Госуслуги" станут частью единой цифровой государственной экосистемы, куда также войдет "Госвеб" и другие проекты, реализуемые министерством цифрового Развития", - отметил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.