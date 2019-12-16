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16.12.2019 16:03
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон об отмене "банковского роуминга"

Текст: Роман Маркелов
В России отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Закон об этом подписал президент России Владимир Путин, текст документа опубликован на портале правовой информации.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Закон был разработан правительством, он вступит в силу через полгода после опубликования. Саму идею запретить установку комиссий за денежные переводы в разные регионы внутри одного банка предложили правительству в начале 2019 года Банк России, Минфин и Федеральная антимонопольная служба. Проведенный ими анализ рынка онлайн-переводов граждан показал, что на нем доминирует Сбербанк с показателем примерно 94%.

Глава Сбербанка Герман Греф еще осенью говорил, что банк готовится отменить комиссию за межрегиональные переводы (1% при оформлении на сайте, в приложении или банкомате, 1,5% - в офисе) в 2020 году. Он указывал, "в один день этого сделать нельзя", а в 2020 году банк будет менять систему монетизации переводов, именно это и позволит убрать комиссии.

"Банковский роуминг" критиковал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отмечал, что банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за электронные транзакции, не влекущие никакой нагрузки.

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